Sındır: 4 ayda 36 bini aşkın esnaf iflas etti!

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen ilçe çalışmaları kapsamında CHP İzmir Milletvekilleri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır ve Tacettin Bayır Kemalpaşa Bağyurdu ve Ören’de kiraz alım noktalarında üreticilerle buluştu, esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Kiraz üreticilerinin elde ettikleri mahsulle masraflarını dahi karşılayamaz durumda olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan CHP İzmir Milletvekilleri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, “ürününü yüksek girdi maliyetleri nedeniyle ederine satamayan çiftçimiz yoksullaşıyor, üreticimizin düşük ürün fiyatları nedeniyle borç yükü her geçen gün katlanıyor. 19 yıldır iktidara ‘üretim yaşamdır, üretimin desteklenmesi ise şarttır’ diye sesleniyoruz ama cevap alamıyoruz. Bir kilo kirazı 15 ila 20 lira maliyetle yetiştiren üreticimiz iç piyasaya ürününü bugün 10, 12 liradan satmak zorunda bırakılıyor. Artık çiftçi, üretim yapmamanın maliyetini hesaplıyor acaba üretim yapmasam mı diyor ve her geçen gün üretici, üretimden yavaş yavaş kopuyor. Kiraz alım noktalarında, tarlada 10 lira olan kiraz marketlerde 30 lira. Tüccarların ağız birliği yaparak üreticinin malını maliyetinin dahi altında almaya çalışmasına iktidar göz yumamaz. Serbest piyasada rekabet koşullarının ortadan kaldırılmasını iktidar görmezden gelemez. Rekabet Kurulu ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasalarını İzleme ve Değerlendirme Kurulu bu işe dur demeli. Üreticiyi; önce don afeti, sonra da rekolte vurdu şimdi ise tüccarların istediği gibi piyasa oluşturmasına izin veren iktidar vuruyor. İlk genel seçimlerde iktidar olacağız; üreticimizin hakkını, tüketicimizin sağlıklı ve ucuzu almasını sağlayacağız” dedi.

“2021 YILININ SADECE İLK DÖRT AYINDA 36 BİNİ AŞKIN ESNAF İFLAS ETTİ”

Zor günler geçiren esnafın sorunlarının yönetilemeyen pandemi nedeniyle çığ gibi büyüdüğünü söyleyen Sındır, “ “Pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan esnafımız; yüksek kur, ağır vergiler ve artan girdiler nedeniyle kazanamıyor, sattığı malın yerine yenisini koyamıyor. İktidar pandemi döneminde esnafa yok hükmünde destek verdi, verdiği destek koyduğu vergilere bile yetmedi , esnaf o destekle BAĞ – KUR primlerini bile ödeyemedi. Esnafımız pandemi boyunca sahipsiz, çaresiz ve korumasız bir durumda kaldı. 2021 yılının sadece ilk dört ayında 36 bini aşkın esnaf iflas etti. Milletin parasını geçmediğimiz yollara, köprülere, uçamadığımız havaalanlarına, gitmediğimiz hastanelere değil can çekişen esnaflarımıza hibe desteği olarak verin. Esnaf ekonomik hayatın, sosyal yaşamın olmazsa olmazıdır. Kaderine terk edemez, yaşadıklarını sıkıntıları, sorunları görmezden gelemezsiniz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bu karanlık düzene son vereceğiz. İktidar olacak, Esnaf Bakanlığını kuracağız, esnafımızın kredilerini, faizsiz taksitlendireceğiz, kiralardan stopajı kaldıracağız” dedi.

“ESNAFIN, ÇİFTÇİNİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

Esnafın, borç batağı içine düştüğünü söyleyen Milletvekili Bayır, “Pandemi öncesinde esnaflarımız zaten zor durumdaydı. Pandemi sonrası ise, AKP’nin uyguladığı yanlış politikalar sonucunda, işletmelerinin kapılarını açamayan esnaflarımız olumsuz etkilenerek, borç sarmalına girdi. Bugün net bir biçimde gördük ki, AKP güzel ülkemizi yönetemiyor. Devlet bankalarından, çiftçiye verilmesi gereken krediler yandaşlara gitmiş. Bu paralar bankalara geri ödendi mi, ödenmedi mi bilmiyoruz çünkü, ‘Ticari Sır’ denilerek cevap verilmiyor. 128 milyar dolar nerde diyoruz, her birinden farklı ses çıkıyor. Ciddiyetten, liyakatten uzak bir devlet yönetimi var. Başkanlık sistemi gelince, ‘Dolar düşecek, ülkeye huzur gelecek’ söylemlerini atanların, ülkeyi getirdiği yer ortada. Esnafın, çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Elektrik, su parasını yatıramayan esnaf var. Pandemi de esnafın dükkanı kapalıydı ama vergi ve sigortalar alınmaya devam edildi. Tam kapanma döneminde işletmelerinin kapılarını açamayan esnafların, pandemi dönemi içerisindeki vergilerinin silinmesi gerekiyor” dedi.