Sındır: AKP'nin oyları buzdan kale gibi eriyor

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Aliağa, Tire ve Bornova İlçe Danışma Kurullarında yaptığı açıklamalarıyla CHP örgütlerinin yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüğünü, vatandaşın sandığı beklediğini, AKP'nin ise oylarının buzdan kale gibi eridiğini söyledi

CHP örgütlerinin geçmişte görev alan tüm yöneticileriyle birlikte seçim hazırlıklarına son sürat devam ettiğine dikkat çekerek sözlerine başlayan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "CHP, köklü geçmişinden güç alarak toplumun tüm kesimlerine iniyor, vatandaşlarımızın sorunlarına, taleplerine çözüm odaklı yaklaşıyor. İzmir'in ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri geçmişte eşi görülmemiş bir özveriyle çalışarak sokağa nüfuz ederek, vatandaşlarımıza dokunuyor. 'Zafer, Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise, Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir.' diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ilham ve güçle tüm İzmir'i ve ülkemizi karış karış dolaşıyoruz. Geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona ulaştığı, açlık sınırının 3 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 10 bin lirayı aştığı, milyonlarca yurttaşımızın açlık sınırının altında yaşam savaşı verdiği bir ülkede iktidar artık vatandaşın sesine kulak tıkayamaz. Vatandaşımız sandığı bekliyor ve bunu talep ediyor. Yönetilemeyen pandemi, ağır vergiler, artan kur, yükselen işsizlik ve zamlarla tükenen vatandaşlarımız iktidarı değiştirmeye hazır" dedi.

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞAN BİR GENEL BAŞKANIMIZ VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma azminin tüm örgüt üyelerine örnek olduğunu ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 7 gün 24 saat çalışan, pazar günlerini dahi işine ayıran, gece gündüz, bayram seyran demeden memleket meseleleriyle ilgilenen, Türkiye'nin aydınlık geleceği için uzlaşı kültürünü ilmek ilmek işleyerek geleceğe hazırlayan bir lider. Anadolu'nun kadim kültüründen beslenen bir anlayışı iktidara adım adım taşıyan; ülkemizi karış karış gezen, esnafımızın, çiftçimizin, emekçilerimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin, emeklimizin, muhtarlarımızın seslerine kulak veren bir genel başkan. Tüm üyelerimiz, ülkemize karabasan gibi çöken bu karanlık zihniyeti göndermek için genel başkanımız gibi özveriyle çalışmalıdır. Böyle çalışkan bir insanın genel başkanlık yaptığı partinin her neferi çevresine de örnek olmalı" dedi.

"TEPEDEN TIRNAĞA TÜM KADROLARIMIZLA İKTİDARA HAZIRIZ"

Ağır demokrasi, hukuk, toplumsal barış, ekonomi, dış politika ve eğitim tahribatı içerisindeki ülkemizi yeniden çağdaş, aydınlık, sevgi ve barışın yeniden egemen olacağı bir geleceğe kavuşturabilmek için tüm yurtseverlerin sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: "Gönül birliğiyle, aklın rehberliğinde aydınlık geleceğe kurduğumuz ittifakla birlikte ulaşacağız. Cumhuriyetimizi yeniden demokrasiyle taçlandıracağız. Yeniden her şey emeğin olacak, eşit yaşam hakkı yeniden filiz verecek. Demokrasinin, çağdaşlığın tüm Dünya'ya örnek olduğu bir yönetim anlayışı yeniden kurulacak. Sadakat anlayışının değil, liyakat anlayışının egemen olduğu bir düzen kamu kurum ve kuruluşlarının her noktasına yeniden sirayet edecek. Değerli yoldaşlarım; Milletvekillerimizden, il ve ilçe örgütlerimize, kadınlarımızdan, gençlerimize, yöneticilerimizden tüm üyelerimize kadar herkes yurdumuzun dört bir yanında aydınlık bir gelecek için çoban ateşi olmalı. Vatandaşlarımız gittiğimiz her köyde, her ilçede her ilde bizi mutlulukla karşılıyor ve ne iyi yapıyorsunuz da bizi yalnız bırakmıyorsunuz diyor. AKP'nin oyları buzdan bir kale gibi eriyor. Biz tepeden tırnağa tüm kadrolarımızla iktidara hazırız."