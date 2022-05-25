Sındır: Çiftçi alın terinin karşılığını alamıyor!

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Kemalpaşa’da Bağyurdu, Yiğitler ve Ören kiraz alım noktalarında üreticilerle buluştu, çiftçinin düşük alım fiyatları nedeniyle ürününü masrafın yarı fiyatına dahi satamadığını söyledi

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “Geçen yıl 8 lira olan iç pazara yönelik kiraz bu sene de 8 lira. Efendiler, toprağını alın teriyle harmanlayan çiftçilerimizin emeğini bir avuç tüccarın insafına bırakmaya vicdanınız nasıl elveriyor. AKP iktidarında üretim planlaması yapılmadı, yapılmıyor, yapılamıyor” dedi.



“GEÇEN YIL 8 LİRA OLAN İÇ PAZARA YÖNELİK KİRAZ BU SENE DE 8 LİRA”

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Cemil Balyeli ile birlikte kiraz alım noktalarında üreticilerin yaşadığı sıkıntıları dinleyen İzmir Milletvekili Sındır, “AKP iktidarı, kuzey yarım kürede kirazın ilk ve en önemli yetiştirme alanı olan Kemalpaşa’da kiraz üreticisine sırtını dönmüş durumda. Yurt içi ve dışı pazarlarda aranan bir ürün olan Kemalpaşa’nın kiraz üretimi, farklı çeşitleriyle, sadece Kemalpaşa’da on bine yakın ailenin geçimini sağlamakta. Fakat bugün Kiraz üreticisi düşük alım fiyatları nedeniyle ürününü masrafının yarı fiyatına dahi satamıyor. Maalesef kiraz alım noktalarında kiraz fiyatı 8 ila 12 lira arasında. İlaçta, gübrede, mazotta, elektrikte vb girdilerde maliyetler yaklaşık 4, 5 kat arttı, kiraz alım fiyatları ise geçen yılla aynı seviyede kaldı. Geçen yıl 8 lira olan iç pazara yönelik kiraz bu sene de 8 lira. Çiftçimiz yine çaresiz bir durumda, yine alın terinin karşılığını alamıyor” dedi.



“ÜRETİCİLERİMİZİN BİR YILLIK EMEĞİ GASP EDİLİYOR”

Zincir marketlerin kirazı üreticinin elinden çıkan fiyatın en az 3 katı fiyatla tüketiciye sattığını ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “kiraz ilk çıktığında ürün çiftçilerimizin elinden 20 – 25 lira arasında alıcı buldu. Fakat bu ürünlerin başta İstanbul olmak üzere zincir marketlerde satış fiyatı 80 ila 90 liralara hatta kimi yerde 150 liraya ulaştı. Kartellerin, tüccarların bir araya gelerek ağız birliği yaparak üreticinin malını maliyetinin dahi altında almaya çalışması suçtur. Bu serbest piyasada rekabet koşullarının ortadan kalkması anlamına gelir. Çiftçimiz yüksek girdilerle eziliyor, düşük ürün fiyatlarıyla yoksullaştırılıyor. Çiftçimizin bir yıllık emeği resmen gasp ediliyor. Rekabet Kurulu ile Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasalarını İzleme ve Değerlendirme Komitesi her zamanki gibi yine görevini yapmıyor. Efendiler, toprağını alın teriyle harmanlayan çiftçilerimizin emeğini bir avuç tüccarın insafına bırakmaya vicdanınız nasıl elveriyor” dedi.



“PLANSIZ TARIM AKP İKTİDARININ SİYASAL RANT ARACI”

Sözlerini tarımda planlamanın önemine değinerek bitiren Sındır, şöyle konuştu: “2001 yılında yapılan genel tarım sayımından bugüne ülkede genel tarım sayımı yapılmadı. Bunu dile getirmekten biz yorulduk ama iktidar tarıma Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar sırtını döndü. AKP iktidarında üretim planlaması yapılmadı, yapılmıyor, yapılamıyor. Planlama için sağlıklı bir veri tabanınız yoksa buna bağlı ürün desteği ve üretim planlaması yapamadıysanız maalesef tarımsal üretimdeki fiyatlar ve ürün arzı doğal olarak sizin kontrolünüzün dışına çıkar ve fiyatlar da doğal olarak fahiş bir şekilde artar. Desteklemenin amacı üretimi planlamaktır; desteklemenin amacı, verimi artırmaktır, kaliteyi artırmaktır; tüketicinin daha ucuz, daha sağlıklı, daha güvenli ve yeterli gıdayla buluşmasını ve gıda güvenliğini, gıda arzını sağlamaktır. Maalesef bugün Türkiye’de gıda fiyatları önlenemez bir şekilde artıyor ve bir gıda krizi kapımızdaysa bunun sorumlusu tarımda planlama yapmayan iktidardır. Plansız tarım, iktidarın siyasi rant kazanma oyuncağı haline getirildi. Tarımda plansızlığın ağır bedelini üretici ve tüketici ödüyor. Üretici maliyetinin altına ürününü satıyor, tüketici ise ürüne tarladan çıkış fiyatının 3 – 4 katı ücretle ulaşabiliyor.”