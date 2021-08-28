Sındır: Domates üreticisi mağdur!

İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Torbalı'da Ahmetli, Yeniköy ve Özbey köylerinde üreticilerle buluştu, çiftçilerin yaşadığı sıkıntıları dinledi

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Torbalı'da da çiftçi sahipsiz, piyasa denetimsiz. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor, mahsulünü toprağa gömüyor. Domates fabrikaların çıkarına teslim edilen çiftçi eziliyor, üretimden koparılıyor" dedi.

Hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa, Menemen, Kemalpaşa ve Tire'den sonra Torbalı'da da üreticilerle bir araya gelen Sındır, "Bugün hükümet edenler, Türk aydınlanma devriminin en büyük taşıyıcı kolonu olan tarımı bitirinceye, üretim faaliyetlerini yerle yeksan edinceye kadar durmayacak. Dünyanın en verimli tarım alanları bu iktidarın yanlış politikaları nedeniyle üretimden kopuyor. Emeğinin karşılığını alamadığı için Türk köylüsü 36 milyon dönüm verimli araziyi ekip, biçmiyor. İlaç, gübre, mazot ve elektrik gibi girdilerin dolardan bile hızlı yükseldiği ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en kötü tarım politikaları mevcut bakanlıkça Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde uygulanıyor. Türkiye tarımı can çekişiyor." dedi.

"DOMATES ÜRETİCİSİ TEK TARAFLI SÖZLEŞME MAĞDURU"

Sözlerine üreticilerin sahipsiz kaldığına değinerek devam eden Sındır, "Torbalı'da domates üreticimizin alınteri, emeği yok sayılıyor. Üreticimiz, maliyetini dahi çıkaramadığı alım fiyatıyla, üretimden koparılıyor. Domates üretimi yaptıkları tarlayı kiralayan üreticilerimizin masrafı dönüm başına 4 bin ila 5 bin lirayı buluyor. Bugünkü alım fiyatlarıyla çiftçilerimiz masraflarını dahi çıkaramıyor. Sezon başında sözleşme yaparak ürününü 50 ila 60 kuruştan alacağını taahhüt ederek üreticilere domates ektiren fabrikalar, alım zamanı geldiğinde türlü bahanelerle fabrikayı açmıyor, çiftçimiz ürününü 40 kuruştan yok pahasına satmak zorunda kalıyor. Hatta çoğu zaman fabrikalar tarafından 'sözleşmemiz var başkasına satamazsın' diyerek engelleniyorlar! Fabrikaya ürününü döken çiftçiden yüzde 20'lere varan dolaylarda haksız bir şekilde fire kesiliyor. Daha acısı zamanında satış yapamayan üretici, tarlasında malı eriyen çiftçi ürününü hasat dahi etmeden toprağını sürüyor. Domates üreticisi tek taraflı sözleşme mağduru. Tarım bakanına sesleniyorum böyle giderse seneye kim domates ekecek, kim domates fabrikalarının yaptığı sözleşmeye güvenecek? Bakanlık nerede? Neden çiftçisinin yanında değil?" dedi.

"REKABET KURULU NE İŞ YAPAR?"

Sındır sözlerini şöyle sonlandırdı: "Üreticimizi tüccara teslim eden sayın bakana sesleniyorum; Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasalarını İzleme ve Değerlendirme Komitesi nerede? Kurulduğu günden bugüne hangi faaliyetlerde bulundu, hangi ürünler için ve hangi alanlarda gerekli müdahalelerde bulunarak gerekli tedbirleri aldı? Rekabet Kurulu ne iş yapar? Piyasalarda kartel oluşturan aracılara karşı üreticiyi koruması gereken Rekabet Kurulu tam tersine, kartellerin yanında, onların destekçisi pozisyonunda. Rekabet Kurulu son 10 yılda tarım ürünleri piyasalarındaki kartel şikayetlerinin kaçında haksız rekabet kararı verdi? Tüm Türkiye'de olduğu gibi Torbalı'da da çiftçi sahipsiz, piyasa denetimsiz. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamıyor, mahsulünü toprağa gömüyor. Domates fabrikalarının sanki ortaklaşa almış oldukları bir karar var da hepsi neredeyse aynı fiyattan sözleşme yapıyorlar! Fabrikaların çıkarlarını tek taraflı koruyan sözleşmeler karşısında domates üreticilerimiz, çiftçimiz eziliyor, üretimden koparılıyor. Haklı olarak devleti yöneten hükümete soruyorlar; "devletimiz nerede ve kimin yanında?"