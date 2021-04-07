Sındır: Krizin yükünü dar gelirli vatandaşa yüklediler

Bergama Dereköy’de düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, kırsal yerleşimlerde hayat pahalığının çok yükseldiğini, yaşanan ekonomik krizin yükünün özellikle dar gelirli vatandaşın sırtına yüklendiğini söyledi

CHP Bergama örgütünce düzenlenen muhtarlar toplantısında, Madra yöresinden 20 köyün muhtarıyla bir araya gelen CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, muhtarların köyünü en iyi tanıyan, köyünün sorunları bilen kişiler olduğunu ifade etti. Sındır, “köyünde sıkıntıyla karşılaşan vatandaşlarımızın ilk kapısını çaldığı, derdini anlattığı kişi muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız, köyünde yaşanan sorunların kılcal damarlarına nüfuz edebilen kişilerdir. Muhtarlar merkezi ve yerel yönetimler arasında çok önemli bir bağdır. Bu bağın güçlendirilmesi için bugün buradayız. Muhtarlarımız taleplerini iletecek, bizde onların TBMM'de sesleri olacağız. İktidarın muhtarlarımıza ilgisi sarayda yapılan göstermelik toplantılar bitince sıfıra indi. Çünkü muhtarlarımızla sarayın işi bitti. Muhtarlarımızın, özlük hakları sorunları başta olmak üzere, sekretarya sıkıntılarına, ödenek ve bütçe isteklerine kadar tüm taleplerinin CHP olarak takipçisi olacağız. CHP olarak muhtarlarımızla gönül bağı kuruyoruz” dedi.



“MİLLETVEKİLİ OLARAK ELİMDEN GELEN TÜM DESTEĞE HAZIRIM”

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle köylerin yeniden kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan tanımlamasına kavuşama hakkı elde ettiğini hatırlatarak sözlerine devam eden Sındır, “hepimizin malumu 2012 yılında yapılan düzenleme ile büyükşehirlerde köy ve belde tüzel kişilikleri tamamen ortadan kaldırıldı. Kırsal, köy, tarımsal nitelikleri yok sayılarak kentsel yerleşimlerden onları ayıran özellikleri, ayrıcalıkları, sahip oldukları ortak taşınır ve taşınmaz malları, mera alanları, diğer tüm hak ve yetkileri ellerinden alındı. Şimdi kısmen de olsa bu yanlıştan dönüldü. Bu konuda muhtarlarımıza önemli bir görev düşüyor. Büyükşehirlerde mahalle statüsünde olmakla birlikte kırsal niteliğini devam ettirmekte olan yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza uygulanan çeşitli vergi ve ödeme avantajları getiren bir düzenleme, CHP’nin de desteğiyle kanunlaştı. Şimdi mahalle muhtarlarımız en ivedi şekilde kırsal mahalle statülerini kazanabilmeleri için ilçe belediye başkanlıklarıyla temasa geçmeli ve bu süreci başlatmalı. Sizlerin oylarıyla seçilen bir Milletvekili olarak elimden gelen tüm desteğe hazırım” dedi.



“AKP İKTİDARDA KALABİLMENİN YOLUNU ARIYOR”

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan ve hayat pahalılığının sadece şehirlerde değil köylerde de yaşandığını ifade eden Sındır, “bugün toplumun tüm kesimlerinin ortak sorunu artan hayat pahalılığı ve işsizlik. Başta çiftçimiz, emeklimiz, asgari ücretlimiz, olmak üzere toplumun tüm kesimleri her geçen gün biraz daha ağır ekonomik zorluklarla baş etmek zorunda kalıyor. AKP ise sorunlara çözüm üretmek yerine tek derdi olan iktidarda kalabilmenin yolunu arıyor. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. 12 aylık üretici enflasyonu yüzde 31,2, tüketici enflasyonu ise yüzde 16,19. Bu rakamlar bir rekor fakat yine de gerçeği yansıtmıyor. Çünkü TÜİK'in verilerine kimse inanmıyor. Gıda fiyatlarının rekor kırdığı, ateşin mutfağı sardığı, alım gücünün yerle yeksan olduğu, Türk Lirasının pula döndüğü, güne her sabah zamla başladığımız bir dönemde sokaktaki gerçek enflasyon yüzde 50. Bugün sadece şehirlerimizde değil tarımsal üretim faaliyetleri sekteye uğratılan köylerimizde de artan hayat pahalılığı yaşanamaz bir hal aldı. AKP krizin yükünü dar gelirli vatandaşın sırtına yükledi” dedi.