Sındır: Yerle bir edilen tarımı yeniden ayağa kaldıracağız

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Bornova Belediyesince Yakaköy’de düzenlenen "Tarımda Yerel Kalkınma" panelinde üreticilerle buluştu, Cumhuriyetin ilk yıllarından, günümüze tarımın fotoğrafını çekti

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, “İktidara geldiğimizde ekonomide, eğitimde, sağlık sektöründe olduğu gibi tarımda da bir enkaz devralacağız. Lakin AKP’nin 19 yılda yerle bir ettiği tarım sektörünü yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiyi değil sermayeyi koruyan, çok uluslu şirketlerin çıkarlarına göre davranan bu iktidar ilk seçimlerde tarihe karışacak” dedi.



“TÜRK ÇİFTÇİSİ TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLDU!”

Tarımdan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk’le birlikte üreticilere seslenen Sındır, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor: ‘Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi gerçek üretici olan köylüdür.’ Türk köylüsü, Türk çiftçisi Atasından aldığı güçle, inanç ve bağlılıkla Cumhuriyet döneminde şahlandı ve tüm dünyaya örnek oldu. Ezilen, boynu bükük, Aşar vergisine mahkum edilen bu kır/köy topluma Cumhuriyet dönemi onurlu bir üretici ve onurlu bir vatandaş, yurttaş kimliği kazandırdı. Fakat 80’li yıllardan sonra Türkiye neoliberal politikalarla kıskaç altına alındı ve içinde bulunduğumuz süreç, sonuçlar ortaya çıktı. 19 yıllık AKP iktidarında da bu neoliberal politikalar en vahşi şeklinde, acımasızca uygulandı. Pazara giriş serbestliği, gümrük vergilerinin kaldırılması, ihracatı teşvik uygulamalarının kaldırılması ve tarımsal desteklemelerde daraltmalar işte bu sürecin dayatmalarıdır. Bu iktidar ne yazık ki üretime, çiftçisine, köylüsüne, toprağına değer vermedi. Bu değerleri yanlış tarım politikalarıyla bilinçli olarak yok etti. Kadim Anadolu tarımının gücü büyük önderin şu sözlerinde saklıdır; ‘kılıç ve saban bu iki fatihten birincisi ikincisine daima mağlup olmuştur.’ Sabanı bir tarımsal üretim imgesi olarak ele alan ve savaşarak bir toprak elde etmeden ziyade üreterek toprağı üretim yaparak değerlendirmenin önemini vurgulayan büyük bir lidere sahibiz. İktidarın yerle bir ettiği üretim kültürünü yeniden ayağa hep birlikte kaldıracağız” dedi.



“DÖNÜM NOKTASI”

2012 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası’yla Anadolu’nun kadim köy kültürüne, üretim kültürüne AKP tarafından ölümcül bir darbe vurulduğunu söyleyerek sözlerine devam eden Sındır, “2005 yılında Köy Hizmetleri’nin kapatılmasıyla ve 2012 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası’yla kırsal yerleşim yerlerindeki yaşam kökünden sarsıldı. Köy Hizmetlerinin kapatılmasıyla iktidar altyapıdan ve üst yapıdan kırsal yerleşimlerimizi mahrum bıraktı. Bu yetmedi 2012 yılında çıkarılan Bütünşehir Yasası ise bir dönüm noktası oldu. Bu kanunla büyükşehirlerde illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırıldı, köyler ve beldeler isimleriyle mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyelerine katıldı. Köylerin kapısına kilit vuruldu, köyler boşaldı, üretim sekteye uğradı. Büyükşehirlerde köy ve belde tüzel kişilikleri tamamen ortadan kaldırıldı. Kırsal, köy, tarımsal nitelikleri yok sayılarak kentsel yerleşimlerden onları ayıran özellikleri, ayrıcalıkları, sahip oldukları ortak taşınır ve taşınmaz malları, mera alanları, diğer tüm hak ve yetkileri ellerinden alınarak şehirlerle tamamen aynı statüye getirildi. Kır ve köy kavramının tanımını, toprakla ilişkisinden, bağından kopardılar. Oysa kır ve köy tarımsal üretim alanıdır, bunu bilinçli olarak yaptılar. Sonuç olarak bu kanundan sonra köylerde artan hayat pahalılığı yaşanamaz bir hal aldı. Fakat köylerimizin imdadına, yardım çığlığına CHP’li belediyeler yetişti. Köylerde, yürütmenin, iktidarın boşluğunu CHP’li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimiz doldurdu” dedi.



“ÇİFTÇİMİZİ ASLA SAHİPSİZ VE ÇARESİZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Türkiye’de tarım sektörünün kötü gidişine dur diyecek hiçbir devlet kurumunun kalmadığını ifade ederek sözlerine devam eden Sındır, “tarım toprakları kirleniyor kim önleyecek bunu, Tarım ve Orman Bakanlığı mı yapacak? Paramız var İthal ediyoruz diyen bir tarım bakanından Türkiye topraklarına sahip çıkmasını bekleyebilir misiniz? Paramız var ki ithal ediyoruz demek yerine kendi topraklarımızda üretim yapıyoruz, yapmalıyız diyen bir tarım bakanı olsaydı 35 Milyon dönüm verimli toprak üretim dışında kalır mıydı? ‘Çiftçi çok çok çalışır az az kazanır işin doğasında bu vardır’ diyen bir tarım bakanının verimliliği arttırmasını, üreticileri korumasını bekleyebilir misiniz? Bu iktidar doğru tarım politikalarını uygulasaydı çiftçilerimizin borcu 83 kat artar mıydı? Su kaynaklarının orman alanlarının yok olup gitmesini bu iktidarın yönettiği kurumlardan hangisi engelleyebilir? Çiftçiyi değil sermayeyi koruyan, çok uluslu şirketlerin çıkarlarına göre davranan bu iktidar ilk seçimlerde tarihe karışacak. İktidara geldiğimizde ekonomide, eğitimde, sağlık sektöründe olduğu gibi tarımda da bir enkaz devralacağız. Lakin hiç merak etmeyin AKP’nin 19 yılda yerle bir ettiği tarım sektörünü yeniden ayağa kaldıracağız. Cumhuriyet döneminde köylümüzü, çiftçimizi, tarımı ve üretimi nasıl kalkındırdıysak kimsenin kuşkusu olmasın yarın da AKP’nin bıraktığı enkazdan ülkemizi kurtaracağız. Enkaz devralsak da Türk tarımını yeniden ayağa kaldıracağız. Ürününü ederine satamayan, girdiler ve borç yükü altında ezilen, traktörüne, üretim araçlarına, tarlasına haciz konulan çiftçimizi asla sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız” dedi.