Siyasete en büyük darbe terördür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da yapımı süren Türkiye- İran sınırı güvenlik duvarı projesini inceledi.

Türkiye- İran sınırında helikopterle inceleme yapan Bakan Soylu'ya, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, İller İdaresi Sınır Duvarlarından Sorumlu Daire Başkanı Mehmet Yüzer, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan eşlik etti.

Doğubayazıt ilçesindeki Türkiye- İran sınırında bulunan Ersöz Hudut Takım Karakolu'na giden Bakan Soylu, sınırda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Karakol şeref defterini imzalayan Soylu, karakolda askerle birlikte öğle yemeği yedi ve vatani görevini yerine getiren erlerle sohbet etti. Bakan Soylu, karakol mevzisinde 1'inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Yücel Özel'den bölge hakkında bilgi aldıktan sonra sınırda Jandarma Özel Mayın Arama ve Tabur Komutanlığı'nın (ÖMAT) temizleme faaliyetlerinin yapıldığı bölgeye gitti. Mayın temizleme faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Soylu, daha sonra sınırda bir diğer bölgede bulunan 50 Numaralı Hudut Taşı'nda, yapımı süren 2 metrelik duvar inşaatı ile termal kamera radar sistemini inceledi. Bakan Soylu, sınır projesinin yüzde 75'inin bittiğini, duvar imalatının da yüzde 99 oranında tamamlandığını, projenin yıl sonu itibarıyla tamamlanmış olacağını kaydetti.

En tedbirli kışımızı geçirdik

Sınır duvarı hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, şunları söyledi: "Yaklaşık 3 kilometre civarında yol yapılacak. Bu da bir takım engebeli, sıkıntılı araziden kaynaklandığı için bu zaman dilimine kaldı. Burada bir ayrıntı vermem gerekiyor ki, Allah razı olsun kış, kar, yağmur, çamur demeden hem sınır birliklerimiz hem Polis Özel Harekatlarımız hem jandarmamız burada bu sınır duvarının yapılması hususundaki güvenliği almakta herhangi bir zaafiyet göstermediler. Bilhassa belki de bu konuda en tedbirli kışlarımızdan bir tanesini geçirdik ve sınır duvarları yapılmaya devam etti. Onun için rahat bir şekilde bunu söylüyoruz. Çünkü Ağrı şantiye ikliminin çok geniş bir zaman dilimine yayıldığı bir il değil. Sınırda bir taraftan tel çitler çekildiği bir taraftan da hem gece görüş, termal ve sensörlü kameralar hem de aydınlatma direkleri yapıldı" dedi.

Milli yazılım var

Projenin, Iğdır ve Ağrı çerçevesinde oluşturdukları yeni bir yöntem olduğuna işaret eden Bakan Soylu, "Milli bir yazılım var; her hareketi gözleyebiliyor, aynı zamanda karakollara, ilgili koordinasyon merkezlerine iletiyor. Bunu da hem yazılımcılarla hem de sınır birliklerimiz sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun da milli yerli yazılım olması ayrı bir avantaj, sürekli gelişime açık olması da ayrı bir avantaj" diye konuştu.

Bakan Soylu, bundan sonra Van sınırında da bu sınır duvarlarını inşa edeceklerini, sınır aydınlatma, sınır gözetleme unsurlarını da sağlayacaklarını kaydetti. Bunun 3 anlamı olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Birinci anlamı terör örgütünün özellikle buradan içeriye sızmasını engellemektir. Buradan sızan terör örgütü; hem Karadeniz Bölgesi hem içeride 'Serhat' dediğimiz bölge hem Ağrı hem de bu bölgenin başka alanlarında terörü bir baskı olarak getirmek istiyor. Burada hem sınır birliklerimizin avantajı yükselecek hem onların sızmaları ve geçişleri doğal olarak zorlaşacak belki de hiç olmayacak. Çünkü Iğdır'da duvar tamamlandığı andan itibaren şükürler olsun çok önemli bir netice aldığımızı görüyoruz. Hem duvar hem teknolojik katma değerler ciddi bir sonuç oluşturdu. Bunun ikincisi kaçakçılıkla alakalı, üçüncüsü de sınırlarımızı her şeye karşı güvenlik altına almaktır. Onun için bu üç unsuru sağlamış olacağız.