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Siyasette ilginç gelişmeler! Bahçeli, İnce'yi aradı ve...

Siyasette ilginç gelişmeler! Bahçeli, İnce'yi aradı ve...
14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:49

Seçim yaklaşırken siyasette de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak "En kısa sürede görüşelim" dediğini açıkladı


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaretinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini arayarak "En kısa sürede görüşelim" dediğini aktardı.

İnce, bir soru üzerine tüm partilerden randevu talep ettiğini belirterek, "Gelecek Partisi randevu verdi onlara gideceğiz, Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi belirtmek isterim" diye konuştu.

100 MADDELİK RAPOR HAZIRLADILAR

Açıklamasının devamında suyla, gıda güvenliğiyle, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili bir rapor hazırladıklarını bildiren İnce, "100 maddelik bir rapor. Bu raporu bütün siyasi partilere anlatmak istediğimizi söyledik ve bütün siyasi parti genel başkanlarına mektup yazdık. Bugün DSP'deyiz, dosyamızı kendilerine ilettik. Kendilerinin de bu konuyla ilgili çalışmalarını aldık" dedi.

Etiketler; #muharrem ince #devlet bahçeli #seçim #mhp #memleket partisi
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