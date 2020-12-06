Siyasette kadın kotası yüzde 50 olmalı

İKKB Başkanı Huriye Serter, "Mustafa Kemal Atatük’ün bize diğer ülkelerden önce tanıdığı haklar bir devrim niteliğindedir. Fakat bugün dönüp baktığımızda bu hakları kullanabiliyor muyuz? Ve bir adım ötesine geçebildik mi? Bunları sorgulamamız gerekiyor.

Kadınların siyasette daha çok yer alması çok önemli. Milletvekilliği ve özellikle yerel yönetimlerde kadın potansiyelinin eşit şekilde yer alması ve görünür olması gerekiyor. Kotaların kadın nüfusuna uygun belirlenmesi ve dolayısıyla kesinlikle yüzde 50 olmasını talep ediyoruz. Bunun üstünü özellikle çiziyorum. Siyasi parti yasasının buna yönelik düzenlenmesini bekliyoruz. Sadece seçen değil seçilen de olmak istiyoruz. Kadın liderler daha güçlü, ekip ruhuna daha çok inanıyor, daha öngörülü ve daha iyi yönetiyorlar. Bunun örneklerini de dünyada görüyoruz" diye konuştu.

"Kadın olarak örgütten gelen bir vekilim"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, yaptığı konuşmada CHP gençlik kollarında siyasete atıldığını ve örgüt içinden geldiğini söyleyerek "Bu ülkenin CHP'nin yönetimine ihtiyacı var diyerek siyasete atıldım. Bu seçimlerde milletvekili olarak hizmet etmeye nail oldum" dedi. Bir kız çocuğunun nasıl zorlu şartlarda eğitim aldığının canlı timsali olduğunu söyleyen Kılıç, "Başka hiçbir kız çocuğu bu zorlukları yaşamasın diye siyasete girdim. Bir değişim olacaksa kadınlardan olacak. Bunun için siyaset yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınların siyasete girmesine eğitim, ekonomik özgürlük ve sosyolojik faktörlerin engel olduğunu söyleyen Kılıç, "Önce eğitim, sonra ekonomik özgürlük ve o sosyal faktörlerin kabuğunu kırmaktan geçiyor siyaset. Bunların üzerine gidersek kadın sayısı artacaktır" dedi. Kadınların bu ülkede çok zor durumda olduğunu söyleyen Kılıç, "İvedilikle kadın şiddetinin durdurulması gerekiyor. Kadına şiddetin ayrı bir suç olması, iyi hal, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Önceliğimiz bu olmalı şu Türkiye şartlarında" dedi.