Siyasette sıcak saatler... AK Parti'den DSP'ye “seçim işbirliği“ daveti

Siyasette sıcak saatler... AK Parti'den DSP'ye “seçim işbirliği“ daveti
07 Nisan 2023 Cuma 12:50

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı seçimde iş birliğine davet etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı DSP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'nin bölgesinde hükümranlığı ve güçlü yapısının devamıyla emperyal hedeflerin bir çekişmesi niteliğinde olacağını söyledi.

Sıcak ev sahipliğinden dolayı Aksakal'a teşekkür eden Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkana illettik. Kendileri değerlendirecek ona göre hareket edeceğiz. Özetle ziyaretimizin amacı budur." dedi.

Aksakal ise Yıldırım ve Çelik'in 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

14 Mayıs'ın Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi için vesile olacağını ifade eden Aksakal, "Sayın Yıldırım ve Çelik, DSP'nin 38 yıllık siyasi geçmişi ve üç defa devlet yönetimindeki birikiminin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini bizlerle paylaştılar." diye konuştu.

DSP'nin Türk devletleri ve Türk milletine destek vermeye devam edeceğini dile getiren Aksakal, "Demokratik Sol Parti, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması, devlet düzeninde istikrarın bozulmaması, dış mihrakların tertipleriyle Türkiye'de siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Bu değerli öneriye biz de TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Bugün saat 14.00'de başkanlık kurulunu toplantıya çağırdıklarını söyleyen Aksakal, "Hem dünkü misafirimizin ziyareti hem de bugünkü ziyaretimizin kapsamını başkanlık kurulunda tartışıp sonrasında bizi misafir olarak kabul ederlerse bir ziyaret yapmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Aksakal, bugün AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım #AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik #DSP Genel Başkanı Önder Aksakal #seçimde iş birliği
İlgili Galeriler
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Sonraki Haber
Sarıgül kararını verdi "Kılıçdaroğlu" dedi
Sarıgül kararını verdi "Kılıçdaroğlu" dedi
Sarıgül kararını verdi "Kılıçdaroğlu" dedi
0
AK Partili Saygılı: İmtihanların tek ve en başarılı partisiyiz!
AK Partili Saygılı: İmtihanların tek ve en başarılı partisiyiz!
0
MHP'nin İzmir milletvekili adayları belli oldu
MHP'nin İzmir milletvekili adayları belli oldu
0
Destici: İsrail ne yaparsa yapsın Müslümanlar, Filistin'den çıkmayacak
Destici: İsrail ne yaparsa yapsın Müslümanlar, Filistin'den çıkmayacak
0
İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor
İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor
0
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ikramiye çıkışına yanıt: İstismar siyaseti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ikramiye çıkışına yanıt: İstismar siyaseti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.