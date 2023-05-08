Soyer: Bu otoriter iktidarı oylarımızla devireceğiz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama programının ardından Kınık'ta vatandaşlarla buluştu. İlk olarak esnafı ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, daha sonra sivil toplum kuruluşları, odalar, muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Soyer, “Biz bu hikayeyi değiştireceğiz. Bu otoriter iktidarı oylarımızla devireceğiz” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı milletvekili adayları, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, siyasi parti temsilcileri Kınık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere 6 gün kala Kınık'ta ilk olarak esnafı ziyaret eden Başkan Tunç Soyer, daha sonra sivil toplum kuruluşları, odalar, muhtarlarla bir araya geldi.



Soyer: “Oylarımızla devireceğiz”

İşsizlik konusuna değinen ve gençlerin zor durumda olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu hikayeyi değiştirmenin vakti geldi. Biz bu hikayeyi değiştireceğiz, hem de oylarımızla. Topla tüfekle falan değil, oylarımızla. Bu otoriter iktidarı oylarımızla devireceğiz. Yerine hukukun üstün olduğu, alın terinin karşılığını aldığı bir memleket kuracağız. Bu iş bitti, bundan sonra kardeşliğin, adaletin, barışın egemen olduğu bir ülkeyi kuracağız. Bizim halledemeyeceğimiz mesele yok, altından kalkamayacağımız problem yok” dedi.



Aslanoğlu: “Size söz veriyoruz”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Bu toplum vicdanlı bir toplumdur. Ne yapması gerektiğini bilen bir toplumdur. 14 Mayıs'tan sonra bahar ülkeye yayılacak. Her gün yeni bir gerginlikle uyanmayacağımız günler geleceğine dair size söz veriyoruz. Size söz her şey çok güzel olacak” diye konuştu.



Millet İttifakı milletvekili adayları Rıfat Nalbantoğlu, Helil Kınay ve Nurşen Balcı, mevcut hükümeti eleştirerek yapacaklarını çalışmalar hakkında bilgi verdi.