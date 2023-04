Soyer'den 'Rehavet' uyarısı: Asla çantada keklik bir seçim yok

Partisinin Urla’daki milletvekili aday tanıtımı ve seçim ofisi açılışı programında konuşan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimlere ilişkin rehavet uyarısında bulunarak “Asla çantada keklik bir seçim yok. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için geri sayım devam ederken siyasi partilerin seçim çalışmaları hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı da Urla’da milletvekili aday tanıtımı ve seçim ofisi açılışı gerçekleştirdi. Mini bir miting havasında geçen programa birinci bölge milletvekili adaylarının yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’li ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.



SOYER’DEN ÖRGÜTE UYARI

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin rehavet uyarısında bulundu. Soyer, “21 yıl geçti. Biz bu sürede algıların olguların önüne geçtiğini gördük. Fakat artık mızrak çuvala sığmıyor. Artık olgular o kadar ağır bir noktada ki algılar olguların önüne geçemeyecek. Her şey değişecek. İşsizlik, sefalet ve krizler nedeniyle bu hikaye değişecek. Aynı toprakta olduğu gibi toplumda biriken enerji çiçek gibi patlayacak ve bambaşka bir ülke doğacak. Bunu hep birlikte yapacağız. Ama bunun için en büyük tehlike rehavete kapılmak. 1 aydan az bir süre kaldı. Göreceksiniz. İktidarı elinde tutanlar bu son günlerde iktidarın tüm gücüyle kaybetmemek için abanmaya devam edecekler. Bir tek şey yapmalıyız. Omuz omuz verip çalışmalıyız. Asla çantada keklik bir seçim yok. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Hem çok çalışmak hem de sandıklara sahip çıkmak zorundayız. Biliyorum ki bu yolun sonunda İzmir, Türkiye’deki değişimin lokomotifi olacak. Türkiye, İzmir gibi olacak. Türkiye’de yaşayan herkese 'İyi ki bu ülkede yaşıyorum' dedirteceğiz. Çok çalışarak yapacağız, omuz omuz yapacağız. Çok çalışacak kazanacağız. Bir şey değişecek her şey değişilecek” diye konuştu.



“ATATÜRK’Ü AĞZINA ALMAYANLAR DERS VERMEYE ÇALIŞIYOR”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Sizlerle dertleşmeye geldik. Türkiye’nin dertlerini anlatmaya onlara CHP’nin Millet İttifakı’nın çözüm önerilerini anlatmaya geldik. Kadınlarımız 21 yılık iktidar döneminde çok çekti. Kadınlarımızın haklarını ellerinden almaya çalıştılar. Her geçen gün daha da kötüye gitti iş. HÜDA PAR gibi partilerle 3-5 oy uğruna ittifak kurnaya çalıştılar. Kadınların 21 yıldır bu iktidardan alacağı çok şey var. 14 Mayıs seçimlerinin hemen ardından kadınlarımız bu haklarını söke söke alacak. Bu hakları kim alacak? Kılıçdaroğlu alacak. Ama Kılıçoğlu’nun alabilmesi için bizlerin Sayın Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşkü’ne göndermemiz gerekiyor. Karanlıklar içinde bıraktıkları tek şey kadınlar değil. Adaylarıyla birlikte her gün yeni yalanlarla ortaya çıkıyorlar. Birkaç gün önce Yeniaırcı Bursalı ‘Bayrak, vatan, Atatürk bizim kırmızı çizgimizdir’ diyor. 21 yıldır Atatürk’ü ağzına almayanlar bize Atatürk dersi vermeye çalışıyorlar. HÜDA PAR’la işbirliği yapanlar bize vatan dersi vermeye alışıyorlar. Bizi bölmek istiyorlar. Onlara inat 6 parti yan ayana geldi. Önce 6 parti kucaklaştı. Şimdi tüm tolumla kucaklaşıyoruz. Şimdi 6 parti sırt sırta vereceğiz Türkiye’yi Avrupa’yla yarışır hale getireceğiz. Size söz yine baharlar gelecek. Size söz Kemal Bey sözünden dönmeyecek” ifadeleri kullandı



ÖRGÜTE ÇAĞRI: ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYALIM

27. Dönem İzmir Milletvekili ve 28. Dönem için de yeniden aday olan Ednan Arslan da 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı. Arslan, “14 Mayıs 1950’de bir seçim olmuştur. O zaman İsmet İnönü, ‘Benim en büyük zaferim, en büyük yenilgim’ demişti. Demokrasi ve çok partili döneme geçişinden duyduğu mutluluğu anlatmıştı. Ama bu seçimde otokratlar, diktatörler kazanırsa demokrasi çok büyük bir yara alacak. Bizler demokrasiden yana olanlar yan ayan durak ve beraber olmak zorundayız. O yüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak zorunda. Bugünkü cumhurbaşkanı ‘ben gidersem her şey tepe taklak olur’ diyor. Çünkü her şeyi kendisine bağlamış. Talimat alınmadan orman yangınları söndürülemiyor, deprem enkazından vatandaşlar çıkarılamıyor. Her şey iki dudağının arasında. Ama bir de bir lider var. ‘benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ demişti. Biz bu liderin peşinden gideceğiz. Sizden bir ricam var. Daha çok sokaklarda olalım. Çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayalım” dedi.