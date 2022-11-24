Soyer, Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme nedeni belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldi. İkilinin 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi konusunda görüştüğü öğrenildi



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki günlük Ankara ziyaretleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Soyer ve Kılıçdaroğlu’nun ana gündem maddesi 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi oldu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Soyer, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. İkinci yüzyılın İktisat Kongresi ve İzmir’deki diğer çalışmalarımız hakkında konuştuğumuz çok verimli buluşma için teşekkür ederim” dedi.