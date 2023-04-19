Soyer ve CHP örgütünden Kılıçdaroğlu kampanyasına destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetimi, milletvekili adaylarıyla birlikte Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek için bağışta bulundu. 13 yaşındaki Çağhan Yıldız'ın harçlıklarından biriktirdiği parayı kampanyaya destek için bağışlaması ise herkesi duygulandırdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetim kurulu üyeleri, milletvekili adayları, 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına yasal olan en üst limitten bağışta bulundu.Alsancak'ta bulunanİş Bankası şubesinin önünde bağışların ardındanbir açıklama yapıldı. Programa katılan 13 yaşındaki Çağhan Yıldız'ın harçlıklarından biriktirdiği parayı kampanyaya destek için bağışlaması ise herkesi duygulandırdı.

Kampanyaya destek çağrısında bulundu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek olmak için bir arada bulunduklarını belirtti.

Aslanoğlu, “Umut ediyorum ki bu destek artarak büyüyecek. 14 Mayıs'tan sonra aydınlık bir gelecek kurabilmemiz için bizlerin, hepimizin kampanyaya destek olması gerekiyor. Tüm halkımızdan kampanyaya destek bekliyoruz” dedi.

“Bu çok kıymetli bir seferberlik”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de seçimlere çok az zaman kaldığını belirterek, “Her geçen gün o mutlu sona doğru yaklaşıyoruz. 14 Mayıs'ı iple çekiyoruz. Ama bu kolay bir seçim değil. O nedenle çok ciddi kaynak yaratmak, destek olmak gerekiyor. İşin en güzel yanı o kaynağın organik olması. Vatandaşların kişisel katkıları ile kendi kaynaklarından fedakarlık ederek yaptıkları destek. Bu çok kıymetli bir seferberlik. O nedenle hepimiz çok mutluyuz. Diliyorum ki 14 Mayıs sabahı adalet, vicdan gelecek, hak, hukuk, alın teri, emek kazanacak. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Geleceğim ona bağlı”

Biriktirdiği ve bez bir torbaya koyduğu parasını bağışlamak için bankaya gelen Çağhan Yıldız ise “Babamın verdiği harçlıklardan biriktirdim. Geleceğim için biriktiriyordum. Ama şimdi bu parayı CHP'nin kampanyasına bağışlayacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok seviyorum. Çok mutluyum” dedi.

Yıldız'ın bu sözleri karşısında duygulandığını ifade eden Başkan Soyer, “Çok anlamlı. Kendi geleceğin için biriktirdiğin parayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına gönderiyorsun. Çok tebrik ediyorum” dedi. Yıldız da Başkan Soyer’e “Geleceğim ona bağlı” yanıtını verdi.

