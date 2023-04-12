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Soyer’den Ödemişlilere çağrı: Bizi iktidar belediyesi yapın

CHP Ödemiş seçim ofisi açılışı sonrası Ödemişlilere çağrıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çok az kaldı. Göreceksiniz bir şey değişecek her şey değişecek” dedi.

Soyer’den Ödemişlilere çağrı: Bizi iktidar belediyesi yapın
12 Nisan 2023 Çarşamba 14:59

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ödemiş seçim ofisi açıldı. Ofisin açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve CHP ikinci bölge milletvekili adayları, vatandaşlarla birlikte yaptı. Açılışın ardından Sağlık Caddesi ve çevresindeki esnafla bir araya gelen Başkan Soyer ile beraberindeki heyet, 14 Mayıs’taki seçim sonrasında hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Soyer: Çok az kaldı

Başkan Tunç Soyer, “Gerçekten bu olağanüstü güzel memlekette, coğrafyada hep birlikte çok daha güler yüzle, sağlıkla, huzurla yaşayabileceğimiz bir geleceğin eşiğindeyiz. Çok az kaldı. Göreceksiniz bir şey değişecek her şey değişecek” diye konuştu.

Türeli: “Küçük Menderes'i yeniden ayağa kaldıracağız”

CHP İzmir milletvekili adayı Rahmi Aşkın Türeli, “Çiftçinin, esnafın durumu ortada. Bütün bunların hepsini düzelteceğiz. Türkiye'nin büyümesi, İzmir'imizin ülke kaynaklarından gerekli payı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçük Menderes havzamızı yeniden ayağa kaldıracağız” dedi.

Aslanoğlu: Sizlerle kucaklaşmaya geldik

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Hepimiz gerçeği biliyoruz. Bizleri birbirimizden ayırmak istiyorlar. Toplumun birleşmeye ihtiyacı var, kucaklaşmaya ihtiyacı var. 6 parti yan yana geldik, ortak politikalar konusunda netleştik. Şimdi sizlerle kucaklaşmaya geldik” şeklinde konuştu.

Etiketler; #seçim 2023 #ödemiş #izmir #tunç soyer #chp
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