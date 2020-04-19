Soyer’i karalama kampanyası bırakılmalı

CHP'li Mahir Polat, AKP’li Mahmut Atilla Kaya ve Hamza Dağ’ın açıklamalarına yanıt verdi. Kaya’nın haftalık olağan Tunç Soyer’i karalama kampanyası başlattığını belirten Polat, “Sanırım parti içerisinde bir yere gelmek için, Tunç Soyer üzerinden reklam yapmaya çalışıyor” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Mahir Polat, AKP’li İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hamza Dağ’ın açıklamalarına yanıt verdi. CHP’li Polat, AKP’li Kaya’nın haftalık olağan Tunç Soyer’i karalama kampanyası yaparak parti içerisinde bir yerlere gelmeyi çabaladığını ifade etti. AKP Vekil Dağ’ın İzmir’deki salgın vakalarını açıklamasını yorumlayan Polat, “Eğer bu bilgiler paylaşılacaksa, pandemi kurulları, İzmir Valisi, İzmir İl Sağlık Müdürü tarafından paylaşması gerekir. Onların yerine geçip, bütün kurumları Türkiye’yi yönettikleri gibi ‘tek adam’ şeklinde paylaşılması doğru değil. Hükümet olmakla devlet olmayı uzun süredir karıştırıyorlar” diye belirtti.

Bir yere gelmeye çalışıyorlar

AKP’li Vekil Atilla Kaya’nın kamuoyunda CHP’lilere saldırarak, PR ve twitter fenomeni olma çabasını artık bırakması gerektiğini belirten Polat, “Yaptığı bu saldırılar halka zarar veriyor. Bundan sonra kendisini muhatap alıp, cevap vermeye bile değer bulmuyoruz. Haftalık olağan Tunç Soyer’i karalama kampanyası yapıyor. Hepimiz bu durumun farkındayız. Her şeyi çarpıtarak, kendi içerisinde yaşadıklarını dışa vurarak, kendi zihniyetlerini bizde arıyorlar. İktidar, halka yardım noktasında ne kadar eksik olduğunu, bir maskeyi bile dağıtamayarak ne kadar vasıfsız olduğunu gösterdi. Sanırım Atilla Kaya, parti içerisinde bir yere gelmek için, Tunç Soyer üzerinden reklam yapmaya çalışıyor. Bugünlerde ihtiyaç duyduğumuz şey yalan değil. Böyle zor bir süreçte aklıselim davranmaya, dürüst olmaya davet ediyoruz” dedi.

Bilgiler seçilmişlerle paylaşılmalı

İzmir’in seçilmişleriyle salgın verilerinin paylaşılmamasının iktidarın ülkeyi yönetim şekli ile paralel olduğunu vurgulayan Polat, “Pandemi kurulları oluşturuldu. AKP’li Vekil Dağ, dün İzmir’deki vaka sayıları ile ilgili açıklamalar yaptı. Pandemi kurullarının olduğu yerde, AKP’li bir vekil ve genel başkan yardımcısı bu bilgileri paylaşıyor. Eğer bu bilgiler paylaşılacaksa, Pandemi kurulları, İzmir Valisi, İzmir İl Sağlık Müdürü tarafından paylaşması gerekir. Onların yerine geçip, bütün kurumları Türkiye’yi yönettikleri gibi ‘tek adam’ şeklinde paylaşılması doğru değil. Hükümet olmakla devlet olmayı uzun süredir karıştırıyorlar. Buradan bile siyasi bir rant elde etmeye çalışıyorlar. Bu bilgiler paylaşılarak iktidar olduklarını hatırlatıp güç bizde mesajı veriyorlar. İzmir’in seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bu veriler paylaşılmıyorken, atanmış valisi ve il sağlık müdürü varken ne oluyor da bu bilgileri paylaşıyorsunuz? Bir İzmir Milletvekili olarak bilgiler bizlerle de paylaşılması gerekiyor” diye konuştu.



