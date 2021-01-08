Soylu'dan Boğaziçi tepkisi: Demokrasi dışı bir ülke gibi göstermek için...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'ndaki 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protesto gösterileriyle ilgili "Tamamen kanuna, hukuka uygun bir rektör ataması üzerinden, Türkiye'yi demokrasi dışı bir ülke gibi göstermek için, üniversiteye mensup olmayan, terör örgütleri ile irtibatlı, onların güdümündeki kişilerce üniversitede olay çıkardılar" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda düzenlenen 31. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu mezuniyet törenine katıldı. Törene, Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de katıldı. Törende ayrıca Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda mezun olacak 712'si jandarma, 151'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli toplam 863 uzman erbaş personel de hazır bulundu.

Kursu derece ile bitiren personellere kurs belgeleri ve hediyeleri Bakan Soylu tarafından verildi. Ardından birinci olan Jandarma Uzman Onbaşı Adil Bakır bir konuşma yaptı. Daha sonra gösteriler düzenlendi ve komando andının okunmasıyla tören geçidi düzenlendi.

Törende konuşan Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin, yaptığı eylemlere değindi. Türkiye’nin demokrasi dışı bir ülke gibi gösterilmek istendiğini söyleyen Bakan Soylu, "Bir siyasi il başkanının üniversitedeki bir rektör atamasında, oranın önüne terör militanları ile gelenlerin içinde ne işi var? Tamamen kanuna, hukuka uygun bir rektör ataması üzerinden, Türkiye'yi demokrasi dışı bir ülke gibi göstermek için, üniversiteye mensup olmayan, terör örgütleri ile irtibatlı, onların güdümündeki kişilerce üniversitede olay çıkardılar. Bu ülke çok zorluklardan geçti. Bu tip militan ruhlu insanların ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördük ama bu ülke bu tezgaha bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitesinin kapısını kırdılar. Orası bilim yuvası. Oradan çıkacak projelerle ülkemiz gurur duymalıydı. Oradaki çocuklarımızın ortaya koyduğu mesleki kariyerleriyle gurur duymalıdır. Güvenlik güçlerimizi hedef tahtasına koydular. Polis üzerinden bu devleti küçük düşürmeye çalıştılar. Öyle ileri gittiler ki güvenliği sağlamaya çalışan polisi bir köşe yazarı 12 Eylül darbecileri ile kıyasladılar. Bunun adı art niyettir, kalem şeytanlığıdır. Bunun adı Türkiye’nin birliğine, beraberliğine, huzuruna operasyon çekmektir" dedi.