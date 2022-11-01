Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Yakanı bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabınan yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu uyuşturucuya göz yummakla suçladı. Bu açıklamaya Soylu'dan tepki geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları üzerine Twitter hesabından açıklamada yaptı. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınının, ortaya dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakının kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını. Hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve tazminat davası açıyoruz. Hem şahsımız hem de kurumlarımız olarak. Bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı iftiraları tekrardan Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini sanıyor ama yakanı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.