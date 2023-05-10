İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 14 Mayıs akşamı ben başbakan olacağım
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 14 Mayıs akşamı ben başbakan olacağım
0
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
0
İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
0
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
0

Soylu: Dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı 

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla buluştu. Soylu, dünyanın gözünün Türkiye seçimlerinde olduğunu belirterek, "Bütün dünya şu anda evet karşımızdaki dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı. Yanımızdaki dünya da, Türkiye'nin seçimine odaklandı. Bakalım el mi? Yaman, bey mi? Yaman?" diye konuştu.

Soylu: Dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı 
10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:43

 Mahalle Buluşmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünyanın gözünün Türkiye seçimlerinde olduğunu vurgulayarak, "Bütün dünya şu anda, evet karşımızdaki dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı. Yanımızdaki dünya da Türkiye'nin seçimine odaklandı. Bakalım el mi yaman bey mi yaman? Millet mi kazanacak? Amerika Birleşik Devletleri mi kazanacak? Diyen, bu aziz millet, pazar günü Cumhurbaşkanımızın yanında saf saf dizilmek için Atatürk Havalimanı'na gittiler. Tarihin en büyük mitingiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün İstanbullulara, her birinize bu sahiplenmeye teşekkür sunuyor ve sevgilerini sunuyor" dedi. 


"ERDOĞAN GİBİ LİDERLER 100 YILDA BİR GELİR"
Soylu, "Kıymetli hemşerilerim. Bir de bir şey daha yaptık. Tayyip Erdoğan gibi liderler bu ülkeye 100 yılda bir gelir. 100 yılda bir. İşte Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamak için, gece gündüz çalıştık. Gayret gösterdik. Mücadele ettik. Çünkü dünyaya kalkıp, dünya beşten büyüktür diyebilmek yürek isterdi. Cesaret isterdi. Bir taraftan Doğu Akdeniz'e, Amerika, Yunanistan, Avrupa girmeyeceksin dediği zaman, ben gireceğim, orada hakkımı gazı arayacağım demek yürek isterdi. Azerbaycan'da Azerbaycan'la Karabağ, evet Azeri kardeşlerimizle birleştirmek, yürek isterdi. Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ı, açık Maraş haline getirmek yürek isterdi. Ayasofya'yı milletimizin yitiğini milletimizle buluşturmak yürek isterdi" şeklinde konuştu. 

"BİN 300 KİLOMETRELİK BİR HATTA BİR TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTEDİLER" 
Türkiye'nin Kuzeyinde terör koridoru kurmak istiyorlar diyen Soylu, "Kıymetli hemşerilerim. Sadece o değil. Bir de son 12 yılda dünyanın en büyük göç dalgasını yaşadık Dünyanın en büyük göç dalgası. Onun da bize bir maliyeti oldu. Ardından bir şey daha karşılaştık. O da şu; Hemen güneyimizde bir terör devleti kurmak istediler. Irak'ın kuzeyiyle aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde, yani hemen Hatay'ın altında hemen Hakkari'nin altında tam bin 300 kilometrelik bir hatta bir terör devleti kurmak istediler. Bu devleti kurdurmak isteyen onlara binlerce tır, mühimmat, ağır silah sağlayan, para veren Amerika ve Avrupa'dır. Bunlar kurdurmak istediler" diye konuştu. 

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #ak parti
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Ankara'ya getirildi
Sonraki Haber
İzmir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
Destici: Kılıçdaroğlu ‘sana söz’ seni sandığa gömeceğiz
0
AK Parti ile CHP’liler arasındaki kavgada gözaltına alınan meclis üyesi serbest bırakıldı
AK Parti ile CHP’liler arasındaki kavgada gözaltına alınan meclis üyesi serbest bırakıldı
0
İYİ Partili Bezircilioğlu izmirlilere seslendi, destek istedi
İYİ Partili Bezircilioğlu izmirlilere seslendi, destek istedi
0
MHP'li Osmanağaoğlu: İzmirli sandığa 'tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek
MHP'li Osmanağaoğlu: İzmirli sandığa 'tıpış tıpış' değil, gümbür gümbür gidecek
0
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
İmamoğlu: Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık
0
Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak
Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.