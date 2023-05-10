Soylu: Dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı 

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla buluştu. Soylu, dünyanın gözünün Türkiye seçimlerinde olduğunu belirterek, "Bütün dünya şu anda evet karşımızdaki dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı. Yanımızdaki dünya da, Türkiye'nin seçimine odaklandı. Bakalım el mi? Yaman, bey mi? Yaman?" diye konuştu.

Mahalle Buluşmaları kapsamında İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünyanın gözünün Türkiye seçimlerinde olduğunu vurgulayarak, "Bütün dünya şu anda, evet karşımızdaki dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı. Yanımızdaki dünya da Türkiye'nin seçimine odaklandı. Bakalım el mi yaman bey mi yaman? Millet mi kazanacak? Amerika Birleşik Devletleri mi kazanacak? Diyen, bu aziz millet, pazar günü Cumhurbaşkanımızın yanında saf saf dizilmek için Atatürk Havalimanı'na gittiler. Tarihin en büyük mitingiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün İstanbullulara, her birinize bu sahiplenmeye teşekkür sunuyor ve sevgilerini sunuyor" dedi.



"ERDOĞAN GİBİ LİDERLER 100 YILDA BİR GELİR"

Soylu, "Kıymetli hemşerilerim. Bir de bir şey daha yaptık. Tayyip Erdoğan gibi liderler bu ülkeye 100 yılda bir gelir. 100 yılda bir. İşte Tayyip Erdoğan fırsatını kaçırmamak için, gece gündüz çalıştık. Gayret gösterdik. Mücadele ettik. Çünkü dünyaya kalkıp, dünya beşten büyüktür diyebilmek yürek isterdi. Cesaret isterdi. Bir taraftan Doğu Akdeniz'e, Amerika, Yunanistan, Avrupa girmeyeceksin dediği zaman, ben gireceğim, orada hakkımı gazı arayacağım demek yürek isterdi. Azerbaycan'da Azerbaycan'la Karabağ, evet Azeri kardeşlerimizle birleştirmek, yürek isterdi. Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ı, açık Maraş haline getirmek yürek isterdi. Ayasofya'yı milletimizin yitiğini milletimizle buluşturmak yürek isterdi" şeklinde konuştu.

"BİN 300 KİLOMETRELİK BİR HATTA BİR TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTEDİLER"

Türkiye'nin Kuzeyinde terör koridoru kurmak istiyorlar diyen Soylu, "Kıymetli hemşerilerim. Sadece o değil. Bir de son 12 yılda dünyanın en büyük göç dalgasını yaşadık Dünyanın en büyük göç dalgası. Onun da bize bir maliyeti oldu. Ardından bir şey daha karşılaştık. O da şu; Hemen güneyimizde bir terör devleti kurmak istediler. Irak'ın kuzeyiyle aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde, yani hemen Hatay'ın altında hemen Hakkari'nin altında tam bin 300 kilometrelik bir hatta bir terör devleti kurmak istediler. Bu devleti kurdurmak isteyen onlara binlerce tır, mühimmat, ağır silah sağlayan, para veren Amerika ve Avrupa'dır. Bunlar kurdurmak istediler" diye konuştu.



