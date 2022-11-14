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Soylu meydan okudu: Çok güçlü bir mesaj vereceğiz

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:08

Son dakika! Dün yaşanan patlama sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada bir açıklama yapan Soylu, Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini reddettiklerini söyledi. "Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz" diyen Soylu, teröristlerin yakalanmaması durumunda ise bugün Yunanistan'a kaçacaklarını açıkladı

Bakan Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret ettikten sonra patlamanın olduğu noktada açıklama yaptı. Soylu, "Nerden koordine edildiğini biliyoruz. Emniyetimiz valiliğimiz gerekli açıklamaları yaptı, yapmaya devam ediyor.  Biz, bize verilen mesajı aldık ve bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini reddediyoruz. Biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Elbette ki teröristler yakalandı. Yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa faili odur. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

"Terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yöneliktir" diyen Soylu, "Küçükçekmece'de yakalandı. Esenler'de bir atölyede muhafaza edildi. Burada patlattıktan sonra yine Esenler'e gitti. Oradan başka araçla Küçükçekmece'ye gitti. Onu götüren şahsı yakalayıp onu sorgulayınca sokakta olduğunu öğrendik ve operasyon çerçevesinde de o evde ele geçirmiş olduk. Onunla beraber bu olayı tertipleyen terör örgütü buna üzülecek ama öldür talimatı verdiği kişiyle yakaladık. Birkaç operasyonumuz daha var. Operasyonumuz devam ediyor" diye konuştu.

Etiketler; #süleyman soylu #taksim #patlama #bombalı saldırı #son dakika
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