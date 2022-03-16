SP'den yeni seçim kanunu açıklaması: Korkunun ecele faydası olmayacak

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, ülkenin kötüye giden seyrini değiştiremeyen iktidarın, seçim kanununu değiştirerek siyasi ömrünü uzatmaya çalıştığını söyledi. Arıkan, "Oysa Türkiye siyasi tarihinin bize öğrettiği bir şey var; her iktidar getirdiği seçim kanununa yenilir. Korkunun ecele faydası olmayacak. Milletimiz, iktidarın oynamak istediği Ali Cengiz oyununu boşa çıkaracak, yarının Türkiye’si için iktidara büyük bir ders verecektir.” ifadelerini kullandı

Teşkilat Bölge Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere İzmir’e gelen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, program açılışında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Getirilmek istenen yeni seçim kanununun iktidar ve ortağı için korkunun göstergesi olduğunu kaydeden Saadet Partili Arıkan, AK Parti ve MHP’nin 2018’de kendi menfaatleri için getirdikleri seçim sistemini şimdi kendilerine zarar vermesi nedeniyle değiştirmek istediklerini vurguladı. Mahmut Arıkan, “Ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik, kamu kurumlarına güvenin yitirilmesi, toplum vicdanını yaralayan her türlü adaletsizlik nedeniyle; kendi inşa ettikleri sistemde seçimi kazanamayacağını anlayan iktidar bu hamleyle siyaseti yeniden tıkamak istiyor. Oysa Türkiye siyasi tarihinin bize öğrettiği bir şey var; her iktidar getirdiği seçim kanununa yenilir. Korkunun ecele faydası olmayacak. Milletimiz, iktidarın oynamak istediği Ali Cengiz oyununu boşa çıkaracak, yarının Türkiye’si için iktidara büyük bir ders verecektir.” ifadelerini kullandı.

Unutulan kuyruklarla yeniden tanıştık

Bütün göstergelerde Ak Parti iktidarının yol açtığı derin ekonomik krizin izlerinin görüldüğünü dile getiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, Türk Lirası’nın reel değerinin tarihin en düşük seviyelerine geldiğini belirtti. Arıkan, “Ak Parti iktidarı, uyguladığı yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülkemizi unutulan gündemlerle yeniden tanıştırdı. Ekmek ve yağ kuyrukları, üç haneli enflasyon, döviz krizi yıllar sonra yeniden Türkiye’nin gündelik yaşamının bir parçası oldu. TÜİK rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 50’yi aşmış durumda. Bağımsız araştırma gruplarının rakamlarında yüzde 130’lara dayandık. Aylık enflasyon oranlarında üç haneyi gördük.” diye konuştu.

Akaryakıt zamlarının nedeni kur krizi

Akaryakıttaki fahiş artışların sadece petrol fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanmadığını ifade eden Saadet Partili Arıkan, şöyle devam etti: “Akaryakıttaki zamların en önemli sebebi, iktidarın içine girdiği ve nasıl çıkacağını da bilmediği kur krizidir. Brent petrol son bir yılda yüzde 79 yükselirken, benzinin satış fiyatı yüzde 187 yükseldi. Aradaki fark, eşel mobil sisteminin sona ermesi ve dolar kurunda son bir yılda yaşanan yüzde 102'lik artıştandır. Nitekim güncel verilere baktığımızda Avrupa ülkelerinde son dört ayda benzin fiyatlarındaki artış oranlarında Türkiye yüzde 95 ile zirvede yer alıyor. Cumhurbaşkanın yüzde 6’lık enflasyon oranıyla diline doladığı Almanya’da bu artış yüzde 29’da kalmıştır. Fiyat artışında Türkiye’ye en yakın sıradaki İsveç’teki artış oranı ise yüzde 37’dir. Akaryakıta ödediğimiz bu fark, AK Parti’nin uygulamaya çalıştığı ekonomi modelinin acı sonuçlarından başka bir şey değildir.”

Antalya, Manisa, Uşak, Aydın, Isparta, Denizli, Muğla, Burdur ve İzmir olmak üzere olmak üzere dokuz ilin temsilcilerinin katılımıyla Saadet Partisi İzmir İl binasında düzenlenen toplantıda il ve ilçe kongrelerinin durumu, üye, temsilci ve baş müşahit çalışmaları ile 2022 yılı teşkilat hedefleri masaya yatırıldı.