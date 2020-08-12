Suya 2’nci zam İzmirliye eziyet

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem AliSürekli; suya 1 Eylül’den itibaren, yüzde 11,76 zam yapılmasına ilişkin kararı eleştirirken, su meselesinin İzmir için azaba dönüştürüldüğünü söyledi. Sürekli, “İzmir Aşkıyla suya 2’nci zam; tam bir çelişki! Su sınavı ile eziyet bu. Dermanlar mı köstekler mi anlayamadık!” dedi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den; CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, suya 16 ayda 2’nci zam kararı almasına büyük tepki geldi. Başkan Sürekli; suya 1 Eylül’den itibaren, yüzde 11,76 zam yapılmasına ilişkin kararı eleştirirken, su meselesinin İzmir için azaba dönüştürüldüğünü söyledi. Sürekli yaptığı açıklamada; “İzmir Aşkıyla suya 2’nci zam; tam bir çelişki! Susuz bırakmak, suyu pahalıya satmak, insanın sevdiğine en son yapacağı eziyet. İzmir; su kesintilerine çözüm beklerken, ‘Vur abalıya’ yaklaşımını hak etmiyor. Su sınavı ile eziyet bu. Dermanlar mı köstekler mi anlayamadık! ” diye konuştu.

Derman mı, köstek mi?

Foça ve ardından Dikili’de arka arkaya yaşanan su kesintileri ile birlikte vatandaşın çektiği eziyeti hatırlatan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “İzmir’i arozöz kuyruklarına mahkum edip 50 yıl öncesine götürenlerin, yine İzmir’e 2’nci su zammını hak görmelerini anlamak mümkün değil. Göreve geleli henüz 16 ay olmuş; 3’üncü aylarında açıklayamadıkları bir su kesintisi, İzmir’in üçte birini felç etmiş; son iki ayda Foça ve Dikili’de yine açıklayamadıkları bir kesintiyle, binlerce İzmirli su sınavına ve kuyruk izdihamına tabi tutulmuş! Bu zaman içinde de yüzde 30’a varan bir su zammı yapılmış! Halk belediyeciliği, derman belediyeciliği dediler; İzmir aşkı dediler ama biz dermanlar mı köstekler mi anlayamadık! İzmir’e su sınavı ile eziyeti reva görüyorlar.”

İzmir hiç hak etmiyor

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşın ihtiyacından çok uzağa düştüğünü; kendi çıkarlarıyla ördüğü sanal bir dünyada yalpaladığını söyleyen Başkan Sürekli; en temel ihtiyaçlarda sınıfta kalan bir yerel yönetimle karşı karşıya olunduğunu ifade etti. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, verilen vaatler ile hayata geçirilen eylemlerin uyuşmadığını dile getirerek, “İzmir hiç hak etmediği bir yaklaşımı karşısında buldu. İzmir’in tercihiydi ve biz saygı duyuyoruz. Ancak; su gibi, ulaşım gibi temel sorumluluklarını dahi yerine getiremeyen bir belediyeden; daha ne bekleyebilirsiniz ki?! İzmir’e, İzmir’in gerçeklerine ve sorunlarına çok uzaklar. Sanıyorlar ki; İzmir’i susuz bıraksak da ses çıkmaz! Oysa, damla damla verilen su, susuzluğu büsbütün artırır. ‘İzmir Aşkıyla’ suya 2’inci zam; tam bir çelişki! Susuz bırakmak, ona suyu pahalıya satmak insanın sevdiğine en son yapacağı eziyet. İzmir; su kesintilerine çözüm beklerken, ‘Vur abalıya’ yaklaşımını hak etmiyor.” dedi.



