Tacettin Bayır'dan Soyer'e eleştirilere yanıt: Saltanatları bitiyor

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, KHK’dan atılan öğretmenleri zabıta yapacağını söyleyen Soyer’i eleştiren AK Parti İl Başkanı’na cevap verdi.

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül’ün sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer‘in, “KHK’lı öğretmenleri zabıta olarak görevlendireceği” yönündeki açıklamalarına tepkisine, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır’dan sert cevap geldi. Bayır, AK Parti’nin ayrımcı dil ve tutum sergilemeye devam ettiğini belirterek, “Sanırım, Aydın Şengül iktidar partisinin İzmir’deki İl Başkanı olduğunu unuttu. İnsanları ötekileştirmekten, ayrıştırmaktan, eleştirmekten başka bir şey yapamaz oldular. Bizler; kin ve nefret dilini kullanmıyoruz. 17 yılda, siyasetin üslubunu AKP kötü yönde değiştirdi. Şu söylemlerin çirkinliğine bakar mısınız? Mağduriyeti oluşturanların laf söylemeye hakkı yoktur” dedi.

Bizler unutmadık

Bayır, “Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne gece yarıları; apar topar geçirdikleri torba yasalarla, kendilerine biat etmediklerinden dolayı Kanun Hükmünde Kararnamelerle işlerinden atılan öğretmenlerimizi ve bu öğretmenlerimizin içinden, yapılan haksızlığı kaldıramayıp intihar edenleri bizler unutmadık. Sen merak etme Şengül, biz ne FETÖ’cüyü ne de PKK’lıyı partimizin içine sokmayız. O işleri sizin partiniz yapar. Siz de biliyorsunuz ki; birçok öğretmenimizi terörle ilgisi olmadığı halde, sadece size biat etmedikleri için, torba yasalarla işlerinden ettiniz. Yani kurunun arasında yaş olanı da yaktınız. Sayın Soyer’in kastettiği öğretmenler onlardır. Kurunun yanında yaşta yakılmıştır. Yani terör örgütü ile ilgisi olmayanlar, sadece AKP karşıtı diye okuldan uzaklaştırılmıştır.

CHP’nin kuruluş ve kurtuluşun partisi olduğunu belirten Bayır, “Halkın oyu ile seçilmiş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında böyle yakışıksızca söylemler, sadece Tunç Soyer’e değil, kendisini başkan olarak seçenlere de söylenmiştir. Bunu doğru bulmuyorum. Herkes görevini yapsın. Ülkeyi maalesef kötü yönettiler ve bunun korkusuyla hareket ediyorlar. Ne şekilde saldıracaklarını şaşırmış durumdalar. Ne yaparlarsa yapsınlar, halkımız kendilerine gereken cevabı 31 Mart’ta verdi. Belediyecilikte artık onların dönemleri bitiyor. Saltanatları sona eriyor. Bu yüzdendir ki, son çırpınışlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar” diyerek sözlerini bitirdi.