Taksiciler ÖTV müjdesi bekliyor

Koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretiminin durmasıyla artan araç fiyatları Taksiciler için yeni bir kriz daha yarattı. Yaş zorunluluğu ve yıpranma nedeniyle 3-4 yılda bir araçlarını yenilemek durumunda kalan taksici esnafı daha önce uygulanan ÖTV muafiyetinin yenilenmesini istiyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, kendilerini ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e taksici esnafı için 2016 yılında uygulanan ÖTV muafiyetinin yeniden uygulanmasını beklediklerini söyledi. Anık, “Virüs nedeniyle 2.5 ay iş yapamadık. Normalleşme süreciyle birlikte işlerimiz biraz toparlandı ancak yine de eski günleri çok arıyoruz. Bu süreçte sıfır kilometre araç fiyatlarında aşırı bir artış yaşandı. En ucuz araç 150 bin lira civarında. Bizler de 4-5 yılda bir araçlarımızı yenilemek durumundayız. Ancak bu fiyatlara yeni araç almamız mümkün değil. 4 yıl önce uygulanan ÖTV muafiyetinin ikincisini bekliyor ve hükümetten talep ediyoruz” diye konuştu.

2.5 aylık zorlu süreçte ve şimdi belediyelerin desteğini gördüklerini ifade eden Celil Anık, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her gün 400-500 civarında taksiyi dezenfekte ettiğini söyledi. Ziyarette İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanvekili Erkan Özkan da hazır bulundu.

Vergi yükü ağır geliyor

Vatandaşın ve esnafın vergi yükü altında ezildiğini dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de alınan aracın ülkeye giriş fiyatı kadar ÖTV ödendiğinden bahsederek, şunları söyledi:

“Olağanüstü bir süreç yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Hükümetin tam da böyle günlerde esnafına, vatandaşına sahip çıkması beklenir ancak ülkemizde bu olmadı ne yazıkki. Esnaf dükkan kapattı, kirası, vergisi işlemeye devam etti. Enflasyon arttı. Yurttaşlarımız markete, manava gidemez oldu. Kasabın yolunu unuttu. İktidar kendi vergisinden feragat etmek yerine 10 lira bağış isteyerek vatandaşın cebine bir kez daha el attı! Sıfır ve ikinci el araç fiyatları astronomik rakamlara ulaştı. Bu artışlara ‘dur’ diyen olmadı. Verginin vergisini alan AKP iktidarının taksici esnafı için bu adımı atmalıdır. Şayet normalleşecek isek iktidar tüm sektörlerin sorunlarına ayrı ayrı eğilerek çözümler üretmelidir.”