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Tarım Bakanlığı'nın açıklaması Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Hazırlığınızı yapın!

Geçtiğimiz dönemde Milli Eğitim Bakanlığı, SADAT, TÜİK, Et ve Süt Kurumu binaları önüne giderek basın açıklaması yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni ziyaret için sinyal verdi

Tarım Bakanlığı'nın açıklaması Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı: Hazırlığınızı yapın!
19 Haziran 2022 Pazar 08:48

İzmir'de CHP Çiftçi Buluşması programında 3 çiftçi kadın da konuşma yapmış, "Hayvancılık öldü. Biz yokuz artık", "Bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim" gibi cümlelerle hükümete karşı eleştirilerini dile getirmişti. Bu konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı resmi Twitter hesabından bu eleştirilere cevap vermişti.

Söz konusu 3 çiftçiye de yardımda bulunduklarını ifade eden Bakanlık, açıklamasında rakamlarına kadar verilen destekleri paylaştı. Öte yandan paylaşım, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir" notuyla yayınlandı.

"HAZIRLIĞINIZI YAPIN"

Bakanlığın paylaşımının ardından Kılıçdaroğlu da bakanlığa cevap olarak, "Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye "Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz." diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın" ifadelerinin yer aldığı karşı bir paylaşım yaptı.

DAHA ÖNCE DE KURUMLARIN KAPISINA GİTMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı Tarım ve Orman Bakanlığı'na bir ziyaret gerçekleştireceği düşüncesini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu daha önce de TÜİK, Et ve Süt Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve SADAT'ın kapısına gidip basın açıklaması yapmıştı.

Etiketler; #izmir #kemal kılıçdaroğlu #tarım bakanı #çiftçi
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