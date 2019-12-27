Tarımda, İzmir Modeli incelenmeli!

CHP'li Mahir Polat, hükümetin tarım politikalarını eleştirerek, 'Tarımda kalkınma hedefleniyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izlediği tarım politikası kesinlikle incelenmeli' dedi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, her geçen gün azalan tarım ve mera alanlarını meclis gündemine taşıdı. Polat, "Tarım ve hayvancılıktaki yanlış politikalardan dolayı hem tarım ve mera alanları eridi hem de çiftçilik bitme noktasına geldi. Tarımda kalkınma hedefleniyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izlediği tarım politikası kesinlikle incelenmelidir." dedi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, tarım ve mera alanlarına yaşanan daralmayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. Polat ayrıca, AKP'nin yanlış politikaları tarım ve mera alanlarının erimesine sebep olurken, çiftçilerin olumsuz etkilediğini, tarımsal kalkınma için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Sağlıklı üretim yapısı

Sağlıklı bir üretim yapısı oluşturmanın önemini vurgulayan Polat, "Sürekli bir ticaretten bahsedeceksek sağlıklı bir üretim yapısı oluşturmamız gerekir. İthalata bağımlı bir hale gelmiş durumdayız. Bu durumu tersine çevirmek ihracatı geliştirmek için doğru bir tarımsal üretim kooperatifçiliğine ihtiyacımız var. Eğer bu uygulanırsa kente göç tersine döner. İnsanların doğduğu yerde doymalarına olanak yaratırken kentte yaşayanların da iyi ve sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlar. Tarımda kalkınma hedefleniyorsa örnek model oluşturmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi incelenmeli. Tire Süt, Bademli Fidancılık, Bayındır Çiçekçilik sadece bu örneklerden birkaçı. Tire Süt İstanbul'a her gün 25 ton süt gönderiyor. Bu modelin Türkiye'ye uygulanmaması için hiçbir engel yok" dedi.

Meraların akıbeti

Polat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

1) Türkiye'de 2002-2019 yılları arasında tarım ve mera alanları kaç hektar daralmıştır?

2) İzmir'de 2002-2019 yılları arasında tarım ve mera alanları kaç hektar daralmıştır?

3) İzmir ilinde tarım ve mera alanı olmaktan çıkan alanlar hangi amaçlarla kullanılmaktadır?