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Tartışma yaratan bildiri ile ilgili CHP'den ilk açıklama

Emekli 103 amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö bildirisi Türkiye gündemine oturdu. CHP kanadından ilk değerlendirme ise Basın Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak, "Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü? Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim" dedi

Tartışma yaratan bildiri ile ilgili CHP'den ilk açıklama
04 Nisan 2021 Pazar 16:07

Gece yarısı 103 amiralin imzasıyla yayınlanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı. Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiride "Türk Milleti'nin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir" ifadeleri dikkat çekti.

"BEN BİR DARBE TETİKÇİLİĞİ GÖRMEDİM"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise soruşturmaya ve bildiriye gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Öztrak'ın o açıklamaları;"Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü?Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AK Partinin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar Montrö'yle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim.20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar. "

Etiketler; #chp #103 amiral #chp bildirge #faik öztrak
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Tartışma yaratan bildiri ile ilgili CHP'den ilk açıklama
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