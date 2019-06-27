Taşınması gündemdeki fakülte için deprem rapoları nerede?

İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarın Tınaztepe yerleşkesine taşınmasını gündemde tutan CHP'li Polat, "Bina depreme dayanıksızsa raporları gösterin" çağrısında bulundu.

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuarın Tınaztepe yerleşkesine taşınmasına verdiği tepkiye üniversite yönetiminden yanıt geldi. Polat'a verilen yanıtta "Siyasi bir partinin milletvekili olan bir kişinin büyük bir sorumsuzluk örneği göstererek kurumumuzu temsil eden rektörlük makamını ve üniversite yönetimini, 'rantçılara peşkeş çekecek insanlar' olarak suçlaması, akla ve mantığa uygun değildir. Üstelik, birçok mensubumuzun üniversite yönetimimizi haklı bulduğunu beyan etmesine karşın; kim olduğu belli olmayan kaynaklara atıf yapılarak bu karalamada bulunulması, düşüncesiz bir tavrın göstergesid" ifadesinde bulunuldu.

Tekrar ediyorum: Rantçı ve peşkeşcisiniz!

Polat, "Ben Meclisin ikinci partisinin İzmir Milletvekiliyim. Kadın, erkek, genç, yaşlı her kesimden vatandaşımız tarafından bölgemde bulunan sorunlara dikkat çekmek, haklarını, hukuklarını korumak ve savunmak amacıyla seçildim. Vatandaşlarımızın güvenine mazhar olmuş, halkımın milletvekiliyim. Aylardır öğrencilerimizin sorunlarını dinliyorum ve taleplerini haklı buluyorum. Daha önce vermiş olduğum soru önergesine gelen cevapta depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle bu tahliyenin yapıldığı bildirildi. Siyasi rant uğruna milyonlarca lira para harcanarak yapılan yeni rektörlük binasına siz geçin, öğrenciler Alsancak'ta bulunan eski rektörlük binasında eğitimlerine devam etsinler. Ancak siz bunu sağlayamazsınız çünkü tekrar ediyorum rantçı ve peşkeşcisiniz!" ifadesinde bulundu.

bPolat, Rektörün aklının siyasette kaldığını iddia eterek, "Bana cevap verme, eski vekil yeni Rektör olan hanımefendinin haddine düşmez! Siz artık binlerce öğrencinin öğretim gördüğü, Türkiye'deki en köklü üniversitelerden birinin Rektörüsünüz. Bir siyasi partinin rektörlüğüne soyunmayın. Siyaseti bırakın ve öğrencilerin çığlığına kulak verin. Göreviniz öğrencilere muhalefet etmek değil daha iyi koşullarda, daha iyi ekipman ve stüdyolarda hizmet almasını sağlamaktır. Siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın. Eğer siyaset yapmak istiyorsanız tekrar rakibim olarak aday olursunuz, o zaman gereken cevabı size ben değil halk verir" dedi.

Üvey evlat değiller

Polat, " Madem depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle fakülteyi taşıyorsunuz, deprem raporları nerede? Güzel sanatlara ve bu fakültelerde yetişen sanatçılara ihtiyacımız var. GSF öğrencilerine üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçin. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde söylediği gibi; Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur" dedi.