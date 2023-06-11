TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlenecek
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlenecek
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TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), bu hafta Meclis başkan vekilleri, TBMM idare amirleri ve ihtisas komisyonları üyeleri, Genel Kurul'da ilan edilecek. Komisyonlar toplanarak; başkan, başkan vekili ve sözcü seçimleri yapılacak

TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlenecek
11 Haziran 2023 Pazar 14:58

TBMM Genel Kurulu, salı günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. 28'inci dönemde görev yapacak TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile partilerin belirlediği komisyon üyelerinin isimleri, Genel Kurul'da okunacak. Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis Başkanı, 4 Meclis başkan vekili, 5 idare amiri ve katip üyelerden oluşacak. 

TBMM'de partilerin sandalye sayısına göre Başkanlık Divanı üyelerinin sayısı belli oldu. Buna göre; AK Parti, CHP, YSP ve MHP'den 1'er Meclis başkan vekili olacak. TBMM idare amiri dağılımında ise AK Parti'den 2, CHP, YSP ve MHP'den 1'er isim olacak. Partiler, kendilerine düşen başkanlık divanı üyelerini, pazartesi günü bildirecek. Salı günü de isimler Genel Kurul'da okunacak ve yeni isimlerin görevleri başlamış olacak.

İHTİSAS KOMİSYONLARI TOPLANACAK

TBMM'de grubu bulunan 5 siyasi parti AK Parti, CHP, MHP, YSP ve İYİ Parti'nin bildirdiği komisyon üyelerinin isimleri, Genel Kurul'da okunduktan sonra ihtisas komisyonları da aynı gün toplanarak; başkan, başkan vekili ve sözcü seçimleri yapılacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #tbmm #komisyon
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