TBMM Genel Kurulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

- TBMM Başkanvekili Celal Adan:- "Atatürk 'Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek öğretmenlerimizin kıymetini, 'Cumhuriyet sizden fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller istiyor' diyerek de öğretmenlerimizin asli vazifesini işaret etmiştir. Onun ışık saçan kelimeleri, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Yarınların büyük Türkiye'si de yine aynı felsefe ve şuurla inşa edilecektir"

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, 24 Kasım 1928'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmeni" unvanı verildiğini anımsatarak, bu tarihin Öğretmenler Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Atatürk'ün sadece başkomutan olarak emperyalistlere diz çöktürmediğini, aynı zamanda başöğretmen olarak milletin, muasır medeniyetlerin ötesine taşınması hedefini gösterdiğini belirten Adan, "Atatürk 'Bir milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek öğretmenlerimizin kıymetini, 'Cumhuriyet sizden fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller istiyor' diyerek de öğretmenlerimizin asli vazifesini işaret etmiştir. Onun ışık saçan kelimeleri, dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Yarınların büyük Türkiye'si de yine aynı felsefe ve şuurla inşa edilecektir." dedi.

Başta Atatürk ve şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete intikal eden bütün eğitim neferlerine Allah'tan rahmet dileyen Adan, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ile Karkamış'ta şehit olan Ayşenur Alkan'ı, Türk milletinin asla unutmayacağını ifade etti.

- "Yusufeli Barajı'nın ismi Recep Tayyip Erdoğan olsun" talebi

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, "Diyarbakır'ın yerel sorunlarına" ilişkin gündem dışı konuşmasının başında, 24 Kasım, Kenan Evren'in döneminde Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığı için bugünü kabul etmediklerini, ancak öğretmenleri her zaman baş tacı olarak gördüklerini söyledi.

Diyarbakır'ın, işsizlikten kıvranan illerin başında geldiğini iddia eden Taşçıer, DEDAŞ'ın 230 hanelik bir mahallenin elektriğini, kaçak elektrik kullanımı gerekçesiyle kestiğini aktardı.

AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, Yusufeli Barajı'na ilişkin gündem dışı konuşmasının başında, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Toplam 2,5 milyon insanın tükettiği enerjiyi karşılayacak bir kapasiteye sahip Yusufeli Barajı'nın, dünyada ve ülkedeki mühendislik harikası barajlardan biri olduğunu belirten Balta, barajın Türkiye açısından, Türkiye Yüzyılı'nın altyapı yatırımlarının sembolü olduğunu dile getirdi. Bununla birlikte yeni Yusufeli yerleşim yeri ve yeni yolların da hizmete sunulduğunu hatırlatan Balta, bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti'li Balta, Yusufeli Barajı'nın temel atma töreninin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Yusufeli halkı, devleti ve milleti için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Verilen sözlerin yerine getirilebileceğine de inanmıştır. Cumhurbaşkanımızın bu sözleri olmasaydı, güveniyor olmasaydı, yaklaşık 10 yıllık sürecin bu kadar kolay ve metanetle geçirilebileceğine inanmazdı. Bundan daha büyük bir baraj yapılamayacağını bildiğimiz için Yusufeli Barajı'nın isminin Recep Tayyip Erdoğan olması talebimizi Yusufeli halkıyla birlikte buradan paylaşıyorum." diye konuştu.

- "Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verilen değerle ölçülebilir"

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Öğretmenler Günü'ne ilişkin gündem dışı söz alarak, uzun yıllar gururla öğretmen olarak görev yaptığını anlattı.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Etyemez, öğretmenliğin içinde adalet, ahlak, muhabbet, samimiyet, değerler eğitimi ve sorumluluk bilinci olmadan icra edilemeyeceğini vurguladı.

Kalkınmanın, büyümenin, güçlenmenin güvencesinin eğitimle; toplumların uygarlık düzeyinin de öğretmene verilen değerle ölçülebileceğini ifade eden Etyemez, öğretmenlerin gönüllerinde her zaman ayrı bir yerinin olduğunu; hükümetleri döneminde eğitime yönelik önemli yatırımları gerçekleştirdiklerini, öğretmenler için önemli hak ve imkanları hayata geçirdiklerini belirtti.

AK Parti'li Etyemez, tüm şehit öğretmenler ile ebediyete uğurlanan öğretmenleri rahmetle yad etti, görevini ifa eden öğretmenlere teşekkür etti.

Genel Kurulda milletvekilleri yerlerinden söz alarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, yerinden söz alarak Öğretmen Marşı'nı söyledi.