TDP'li Akar: İktidar da muhalefet de kan kaybediyor

Türkiye'de iktidar ve muhalefetin kan kaybettiğini belirten Türkiye Değişim Partisi Ege Bölge Sorumlusu Akif Akar, "Hiçbir dünya ülkesinde iktidarın ve muhalefet partilerinin aynı anda kan kaybettiği görülmemiştir. Bir kan kaybı varsa değişime ihtiyaç var demektir" dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi(TDP)'nin örgütlenme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde parti genel merkezi tarafından Ege Bölge Sorumlusu olarak görevlendirilen Akif Akar, parti çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bir değişime ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Akar, "İktidar; yıprandı, yoruldu. Ekonomi çöktü. Muhalefet partileri de iktidara alternatif olabilecek bir irade maalesef sergilemiyor. Eğer sergilemiş olsaydı yeni bir parti kurma ihtiyacı hissetmezdik. Hiçbir dünya ülkesinde iktidarın ve muhalefet partililerinin aynı anda kan kaybettiği görülmemiştir. Eğer bir kan kaybı varsa değişime ihtiyaç var demektir. Bu değişimin adresinin ise Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün liderindeki Türkiye Değişim Partisi olduğunu düşünüyoruz. Genel Başkanımız Mustafa Sarıgül marka bir siyasetçi. Tanınan, bilinen ve bilinirlik oranı yüzde 80'lerin üzerinde olan bir lider. Kutuplaştırmayı da ortadan kaldıran, her kesimi kucaklayan bir demokratik kitle partisiyiz. İnsan haklarını ve hukukun evrensel üstünlüğünü yeniden tesis edip güçlü bir parlamenter sistemle yoluna devam etmek isteyen demokratik bir siyasal partiyiz. Türkiye'nin beklentisi bu yönde... Bu beklentileri boşa çıkarmayacak; eksiklikleri, boşlukları tamamlayıp ülkemizi refaha kavuşturacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

İktidar kan kaybediyor

Mevcut siyasal iktidarın kan kaybettiğini ifade eden Akar, "Halkın gündeminde işsizlik, yoksulluk, pandemi var. Pandemi süreci yönetilemiyor, iktidar partisi kendi çıkarları doğrultusunda bu süreci yönetiyor. Yaptıkları lebalep kongrelerle Türkiye, kırmızıya boyandı. Bu durum her geçen gün esnafı daha da yoksullaştırıyor. Esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. İşsizlik oranları giderek artıyor. Restoranlar, kafeler, turizm sektörü kapandığı için 12 milyona ulaşan bir işsizler ordusu var. Kurdaki dalgalanmalarla ülke ekonomisini çökme noktasına getirdi. Bu nedenle iktidar çok ciddi kan kaybediyor" şeklinde konuştu.

Ege'de örgütlenme çalışmaları devam ediyor

Ege Bölgesi'nde örgütlenme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Akif Akar, "Ege Bölgesi'nde teşkilatlanmamızı tamamladık sayılır. Bir tek Muğla ilimiz kaldı. Bu ilimizde de görüşmelerimiz devam ediyor, önümüzdeki hafta bitirmiş olacağız. İzmir'de 10 ilçede örgütlenmemizi tamamladık. Kongrelerimize başladık ama pandemi nedeniyle akıbetinin ne olacağı belli değil" dedi. Partiye katılımların daha çok merkez sağdan ve muhafazakârlardan olduğunu ifade eden Akar, sol tandanslı partilerden de TDP'ye katılımların olduğunu söyledi.