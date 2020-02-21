Tek adam düzenine odun taşıyorsunuz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Bankacılık Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin konuşma yaparak sert uyarılarda bulundu.

İşsizlikten adalete kadar birçok soruna değinen Serter, hükümetin Türkiye'nin topraklarını, arazilerini ve kaynaklarını yabancılara teslim ettiğini söyledi. İktidarın TBMM'den geçirmek istediği bankacılık kanununa dair sert eleştiride bulunan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, hükümetin Varlık Fonu yoluyla pek çok kaynağı kuruttuğunu ve kamu bankalarını da bu kaynakların içine dahil etmeye çalıştığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine dikkat çeken Serter, "Mustafa Kemal Atatürk, 1922 yılında mecliste yaptığı konuşmada 'Bugünkü uğraşımızın amacı tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık ise, ancak mali bağımsızlık ile gerçekleşir' demiş. Biz bugün burada, bırakın mali bağımsızlığı, tek adam düzeninin, Cumhuriyet kurulduğundan bu yana kurulan mali düzeni ortadan kaldırması için meclisin aracı yapıldığını maalesef acı bir gerçek olarak gözlemliyoruz"dedi.

İktisat Kongresi vurgusu

Türkiye'de 21 adet yabancı sermayeli banka varken kamu bankalarının sayısının üç olduğunun altını çizen Serter, "İzmir İktisat Kongresi'nde Atatürk'ün önderliğinde alınan kararı tekrar ediyorum, burasını yabancıların sermayesine mahkûm esir ülkesi yaptırmayız. Ülkenin sermayesini yabancılara teslim ediyorsunuz, yabancı bankaların çiftçilere ipotekli sağladığı kredilerle de topraklarımız, arazilerimiz yabancıların eline geçiyor.Ne BDDK, ne Merkez Bankası ne de Bankalar Birliği bıraktınız memlekette. Her şeyi Varlık Fonu'na teslim ederek tek adam düzenine kamyon kamyon odun taşıdınız" diye konuştu.