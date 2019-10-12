Terör örgütlerine bir kelam etmeyenler ülkenin ordusuna, iktidarına laf söylüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Ne zaman kritik bir süreç olsa cibilliyetinde bir sorun olan bazı kesimler hep bu konuda ses çıkartır noktada oluyorlar. Bunları bu milletin bir evladı olarak kabullenmek mümkün değil. İnsan, 'Acaba siz hangi memleketin insanısınız' demeden edemiyor. Ne zaman böyle bir durum olsa, terör örgütlerine bir kelam etmeyenler gelip bu ülkenin ordusuna, iktidarına birçok laf söylüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ne zaman kritik bir süreç olsa cibilliyetinde bir sorun olan bazı kesimler hep bu konuda ses çıkartır noktada oluyorlar. Bunları bu milletin bir evladı olarak kabullenmek mümkün değil. İnsan, 'Acaba siz hangi memleketin insanısınız' demeden edemiyor." dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Bölgesi Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı yörük obasını ziyaret eden Dağ, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Harekatın planlandığı şekilde devam ettiğini vurgulayan Dağ, bu sürece gelinceye kadar diplomatik bütün yolların denendiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyaya ilan ettiği "güvenli bölge", "uçuşa yasak bölge" hususlarının dünya devlet yöneticileri tarafından karşılık bulmadığını anlatan Dağ, şöyle konuştu: "Türkiye’nin tamamının güvenliğinden sorumlu bir iktidarız. İzmir'in güvenliği de bizim sorumluluğumuzda. Mardin, Nusaybin, Şanlıurfa, Akçakale de bizim sorumluluğumuzda. Orada bir kurt kuzuyu kapsa bu şu anki iktidardan, Cumhurbaşkanımızdan, milletvekili olarak bizlerden hakkı sorulur. Dolayısıyla bu anlamda ülkemizin bugünkü hukukunu da yarın karşılaşabileceği noktadaki durumları da düşünerek hamlelerimizi buna göre yapmamız lazım. Diplomatik yollar denendi, bir çözüm bulunamadığı için Barış Pınarı Harekatı başladı."

Kabullenmek mümkün değil

"Böyle süreçler bazı kişilerin cibilliyetini anlama noktasında bize çok ciddi fikirler veriyor." diyen Dağ, Meclis'te bir siyasi parti dışında tezkereye olumlu oy kullanıldığını hatırlattı. Dağ, şöyle devam etti: "Ne zaman kritik bir süreç olsa cibilliyetinde bir sorun olan bazı kesimler hep bu konuda ses çıkartır noktada oluyorlar. Bunları bu milletin bir evladı olarak kabullenmek mümkün değil. İnsan, 'Acaba siz hangi memleketin insanısınız' demeden edemiyor. Ne zaman böyle bir durum olsa, terör örgütlerine bir kelam etmeyenler gelip bu ülkenin ordusuna, iktidarına birçok laf söylüyor. Bunlar, bizim hem bugün hem de yarınlarda ülkemizin menfaatini, hukukunu, hakkını korumak noktasında yaptığımız bu hamleden geri durdurmayacaktır. Silahlar oraya verildi. Buna fırsat vermeyeceğiz."

Suriye'de birden fazla devlet operasyonlar yaptı

Operasyonla ilgili sosyal medyadaki manipülasyonlara dikkati çeken Dağ, bazı çevrelerin her türlü yalan haber ve fotoğrafı piyasaya sürerek bir algı oluşturma derdinde olduğuna işaret etti. Bu yalanları tek tek ortaya çıkardıklarını anlatan Dağ, şunları kaydetti: "Bundan önce Suriye'de birden fazla devlet değişik operasyonlar yaptı. Halep'e, Afrin'e kimin operasyon yaptığını herkes biliyor. Operasyonlardan sonra Halep, Afrin ve Rakka'nın gelmiş olduğu noktaya baksınlar. Afrin mümkün olduğunca sivillere dokunulmadığı ve evlerin korunduğu bir şehirken, Halep ve Rakka neredeyse yerle bir oldu. Afrin operasyonunda da Fırat Kalkanı Operasyonu'nda da sivil ve terörist ayrımına imkan verilen bütün ölçüler kullanılarak dikkat edildi. Önümüzde somut örnekler var."