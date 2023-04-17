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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Terme'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Terme'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı
17 Nisan 2023 Pazartesi 20:54

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un Terme ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü ve büyük bir ülke olduğunu söyledi.

İrade olmayan bir yerde devletin idare edilemeyeceğini kaydeden Muş, "84 milyon nüfusu olan, 1 trilyon dolara yaklaşan ekonomik büyüklüğü, 700 milyarın üzerinde dış ticaret hacmi olan, yüz milyarlara yaklaşan hizmet ihracatıyla devasa ülke burası. Dolayısıyla bu ülkenin idare edilebilmesi için memleketin yönetimine talip olanın bu işin hakkını veriyor olabilmesi lazım. Her zaman deriz ya, emaneti ehline teslim edin. Ehil burada, görüyorsunuz." dedi.

AK Parti iktidarı ile Türkiye'de istikrarın sürdüğünü belirten Bakan Muş, "Karar vereceğimiz en önemli şey tecrübedir. Tecrübeli lider kim? Devleti 20 yıldır kim yönetiyor?" diye sordu.

Vatandaşların "Reis" diye yanıt vermesinin ardından Muş, "Dolayısıyla devlet tecrübesi var, birikimi var ve neyin ne olduğunu biliyor. Dünyada güç dengelerinin değiştiği, üretim merkezlerinin değiştiği bir dönemde bu mücadelelerin olduğu bir yerde memleketi kime emanet edeceğimiz önemli. Bu birikime sahip olması gerekir. Geçmişte sadece bir kurumu yönetip onun da bilançosunu zarara sürükleyen birisine koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni herhalde emanet edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş ile milletvekili adayları da katıldı.


Etiketler; # AK Parti #samsun #Terme #Ticaret Bakanı Mehmet Muş
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