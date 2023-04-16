TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur

İzmir'de partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan TİP Genel Başkan Erkan Baş, "TİP; emeğiyle, alın teriyle geçinen tüm insanların oyuna taliptir. Biz emanet oy istemiyoruz. TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur. Biz bu memlekette haklı olanın güçlü olabileceğini göstermek için seçime giriyoruz" dedi

Türkiye İşçi Partisi(TİP), 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri İzmir aday tanıtıtım toplantısı Genel Başkan Erkan Baş'ın katılımıyle Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Burada konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Türkiye’yi bu karanlıktan kurtarmak için sizlere arkadaşlarımızı emanet etmeye, dertleşmeye, son hazırlıklarımızı yapmaya geldik. Önümüzdeki 30 günün her saatinde her dakikasında aklımızda olması gereken tek adam dönemini bitirmek bu ucube sistemi yok etmek ve kararlılıkla mücadele etmektir. Yapabileceğimiz ne varsa, elimizden gelenin çok daha fazlasını ortaya koyarak bu diktatörlüğe son vereceğimize inanıyorum” sözlerine yer verdi.

‘BU İTTİFAK MASA BAŞINDA KURULMADI; SOKAKTA, MEYDANDA KURULDU’

Baş konuşmasında, “Türkiye kendisine giydirilmek istenen bu deli gömleğine sığmaz, yırtıp atarız dedik bunun için de mücadele edeceğiz. Bu siyaset anlayışını değiştireceğiz. Emekçilerin, kadınların, gençlerin yer aldığı; kendi kararlarını verdiği, susturulmak istenen yurttaşlarımızın siyasette etkili bir güç olduğu bir sistemi yeniden ülkemize kazandıracağız. Türkiye iki ittifaka sığmaz diyorduk ve hepinizin katkılarıyla Emek ve Özgürlük İttifakı’nda buluştuk. Önümüzdeki yüzyılı belirleyecek bir ittifak olarak siyaset sahnesinde yer alacağız. Bu ittifakta bir çatlak yaratmak için çokça çaba harcandı. AKP bir tek kendisini, akıllı sanıyor. Bu ittifak masa başında kurulmadı, sokakta, meydanda kuruldu. Sizler için mücadele etmeye devam edeceğiz” vurgusunda bulundu.



‘TİP’E VERİLECEK OY HESAPLAŞMA OYUDUR’

İzmir 1. Bölge’den aday çıkarılmamasına yönelik konuşan TİP Genel Başkanı Baş, TİP’in günübirlik hesaplarla yola çıkmadığının altını çizdi. Konuşmasında 20 yıllık AK Parti iktidarına teslim olmayan, laiklik ve özgürlüğünden taviz vermeden mücadelesini sürdüren İzmirlilere teşekkür eden Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi bir İzmir kıskançlığı başladı. İzmir şöyledir böyledir, çok da solcu değildir diyenler türedi. Biz inanıyoruz ki, İzmir’i sosyalistler temsil edecek. Bize diyorlar ki kindar olmayın. Biz kindar değiliz. Türkiye’de hiçbir yurttaşın adalete inancı kalmamıştır. Biz bu inancı yerine getirmek için pusulada yer alıyoruz. Pusulada yer almanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. TİP; emeğiyle, alın teriyle geçinen tüm insanların oyuna taliptir. Biz emanet oy istemiyoruz. TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur. Biz bu memlekette haklı olanın güçlü olabileceğini göstermek için seçime giriyoruz.”