ESKİ SEVGİLİNİZİN ADINI HAMAM BÖCEĞİNE...
ESKİ SEVGİLİNİZİN ADINI HAMAM BÖCEĞİNE...
0
YENİ VİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
YENİ VİRÜS TÜRÜ KEŞFEDİLDİ
0
TWITTER ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?
TWITTER ÜCRETLİ Mİ OLUYOR?
0
DURUŞMAYA KEDİ OLARAK KATILDI
DURUŞMAYA KEDİ OLARAK KATILDI
0

Tire CHP'de Muharrem İnce istifası

İzmir'de CHP Tire İlçe Teşkilatı'ndan Muharrem İnce'nin ‘Memleket Hareketi'ni destekleyen 329 üye istifa etti. İstifa edenler adına açıklama yapan İlhan Ersöz, "Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri sadece lafta açıklamalar yapmakta, halkın derdine derman olamamaktadır" dedi

Tire CHP'de Muharrem İnce istifası
10 Şubat 2021 Çarşamba 16:16

CHP'den istifa ettiklerini Yeni Mahalle'de düzenledikleri basın açıklamasıyla duyuran grup adına konuşan İlhan Ersöz, "Sayın Genel Başkan ve ekibi maalesef tabanın duyduğu sıkıntıları bile görememektedir. Bizler, toplumun bölünüp, kendilerine yakın olmayanları ötekileştiren yönetiminden memnun değiliz. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet, Türkiye'nin kaderi olamaz. Türkiye sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz" diye konuştu.

 

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılma kararı aldığını açıklarken söylediği,  "ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal diyen ancak Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum" sözlerini hatırlatan Ersöz, şunları söyledi:

“İnce'nin yaptığı gerekçeli açıklamalardan dolayı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir Tire CHP üyeleri, ‘Memleket Hareketi’ öncüleri olarak bizleri, çok sevdiğimiz, yıllarca emek verdiğimiz partimizden üzülerek ayrılıyoruz. Memleket hareketi öncüleri olarak, bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı, daha aydınlık yarınları için milletimizle beraber ‘Memleket Hareketi’nde toplanıyoruz. Tüm vatanseverleri bu hareketin içinde görmek istiyoruz."

Ersöz, ilçede CHP’den istifa edeceklerin sayının daha da artacağına inandığını söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #chp #izmir #muharrem ince #istifa
Önceki Haber
Eski sevgilinizin adını hamam böceğine verin!
Sonraki Haber
Sokak ortasında kızını bıçakladı
Erdoğan: İzmir'e suyu biz getirdik
Erdoğan: İzmir'e suyu biz getirdik
0
"Muharrem İnce stratejik bir hata yaptı"
"Muharrem İnce stratejik bir hata yaptı"
0
Erdoğan: İnşallah aya gidiyoruz
Erdoğan: İnşallah aya gidiyoruz
0
İYİ Parti'de Muharrem İnce önlemi
İYİ Parti'de Muharrem İnce önlemi
0
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye karşıma çıkmıyorsun?
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Niye karşıma çıkmıyorsun?
0
Bahçeli: İlk dört maddeye bağlı kalarak, Anayasa yazım sürecinde varız
Bahçeli: İlk dört maddeye bağlı kalarak, Anayasa yazım sürecinde varız
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.