TKP: Basmane Çukuru Kültürpark'ındır

İzmir'de halk arasında 'Basmane Çukuru' olarak bilinen araziyi TMSF'den satın alan Folkart, sözleşmede belirtilen 30 aylık süre içerisinde yeni projeye başlamadığı için araziyi iade edecek. TKP İzmir Kent Komitesi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Basmane Çukuru Kültürpark'ın parçası, İzmir'in mülkü. Yasal olmayan işlemler üzerine kurulu 22 yıllık peşkeş hikayesi derhal son bulmalı. Kültürpark'a ve çevresine yönelen sermaye projeleri defteri kapatılmalı' denildi.

İzmir'de 'Basmane Çukuru' denildiğinde akıllara Kültürpark'ın hemen bitişiğinde, Basmane Meydanı'nın yanı başındaki devasa arsa gelir. 22 yıldır terk edilmiş bir arsa görünümünde bekleyen alan, aslında İzmir'in eski semt garajı. Basmane Çukuru'nda yeni bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 30 ay önce arsayı TMSF'den satın alan Sancak Ailesi'ne ait Folkart yapı, buraya İzmir'in en yüksek binasını dikecekti. Ancak TMSF'nin ihale sözleşmesinde belirlediği 30 aylık yasal işe başlama süresi sona erdiği için, Folkart projeyi iade edeceğini açıkladı.

Halkın yararı gözetilmeli

TKP İzmir Kent Komitesi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu arsanın 22 yıllık hikayesinin özetlendiği açıklamada, "Yasal olmayan işlemler üzerine kurulu 22 yıllık peşkeş hikâyesi derhal son bulmalıdır. Kültürpark'a ve çevresine yönelen sermaye projeleri defteri kapatılmalıdır. Eski garaj alanının da bir parçası olduğu Kültürpark 'ın bütünü halk yararına kullanılmalı" denildi.