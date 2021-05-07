Torbalı CHP'den AK Parti itirazına yanıt: Bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar

Ak Parti’nin Torbalı seçimini yargıya taşımasının ardından İzmir 1’inci İdare Mahkemesi, Torbalı Belediyesi’nden seçime ait materyallerini istedi. Seçimin Ak Parti tarafından yargıya taşınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın, “Bizim için hiçbir sıkıntı yok. 17 meclis üyemiz tabanca gibi duruyor. Bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un vefatının arıdan valiliğin çağrısıyla olağanüstü toplanan Torbalı Belediye Meclisi’nde CHP’li meclis üyesi Mithat Tekin ilçenin yeni başkanı seçilirken Ak Parti, seçimde gizli oy ilkesine uyulmadığını gerekçesiyle seçimi yargıya taşımıştı. Ak Parti tarafından yapılan itiraza ilişkin İzmir 1’inci İdare Mahkemesi yeni bir adım attı. Torbalı Belediyesi’nden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyalleri isteyen mahkemenin vereceği karara ardından Torbalı’da başkanlık seçiminin yeniden yapılıp yapılmayacağı belli olacak.

Kendilerini rezil ediyorlar

Mahkemenin bu adımını değerlendiren CHP Torbalı İlçe Başkanı Erol Günaydın, “Bizim için hiçbir sıkıntı yok. 17 meclis üyemiz tabanca gibi duruyor. Hepsi namuslu, şerefli insanlar. Biz aynı yere yumruğumuz vurur, çeker gideriz. Onlar düşünsün. Boşu boşuna zaman kaybediyorlar. Kendilerini rezil ediyorlar. Torbalı seçmenine ne diyecekler, nasıl cevap verecekler? Sekiz bin farkla kaybettikleri ilçede vefat eden bir arkadaşımız üzerinden akbaba gibi hareket etmeleri etik değil, yanlış. Çok değerli arkadaşlardı ama böyle bir hataya nasıl yapıyorlar anlamış değiliz? Bu hırs nedir, seçmene nasıl cevap verecekler? Neticede biz 55 bine yakın oy almış 8 bin fark atmış bir partiyiz. Bizim 17, Cumhur İttifakı’nın 14 meclis üyesi var. Bunu halk değerlendirir, bizim sıkıntımız yok. Biz başkanımızla birlikte köylerimizi ziyaret ediyor, vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyoruz. Bu gelişmeleri dikkate dahi almıyoruz. Onlar bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar. Bu durum onların takdiri bizim 17 meclis üyemiz aslanlar gibi duruyor” dedi.

Ne olmuştu?

Torbalı Belediye Başkanı CHP’li İsmail Uygur’un vefatının ardından, yeni belediye başkanını belirlemek için yapılan seçimlere CHP’li meclis Üyesi Mithat Tekin’le, AK Partili meclis üyesi Özgür Erman Çağlar ile girmiş yapılan oylamanın üçüncü turunda CHP’li Tekin ilçenin yeni başkanı seçilmişti. Torbalı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seçimin ilk oturumunda AK Partili Çağlar 15 CHP’li Tekin 16 oy almıştı. İkinci tur oylamada ise Çağlar 14, Tekin ise 17 oy almış ve ilk iki turda adaylardan herhangi birinin meclis üye sayısının üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim üçün tur oylamanın ardından sonuçlanmıştı. Ak Partili Çağlar ise ikinci tur oylama devam ederken CHP’li meclis üyelerinin kullandıkları oy pusulasının üzerine kimliklerini koyarak fotoğraf çekmelerini ve bu fotoğrafları da WhatsApp grubuna atmalarını istediklerini öne sürmüş ve şerh koyulması isteyerek seçimi yargıya taşıyacağını ifade etmişti. Seçimi CHP’li Mithat Tekin’in başkan seçilmesinin ardından Ak Parti İl Başkanı Torbalı seçimlerini yargıya taşıdıklarını dile getirmişti. Ak Parti’nin İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’ne Torbalı Belediyesi'nde yapılan başkanlık seçimine ilişkin itirazına mahkeme yeni bir adım atarak belediyeden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyallerin 7 gün içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi. İzmir 1’inci İdare Mahkemesi’nin vereceği karara göre, Torbalı’da başkanlık seçiminin yeniden yapılıp yapılmayacağı belli olacak.