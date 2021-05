Torbalı'da tartışmalar bitmiyor. AK Parti'den CHP'ye yanıt geldi

Torbalı'da seçim sonrası tartışmalar bitmiyor. CHP'nin açıkamasından sonra AK Parti'den de yanıt geldi

HABER EKSPRES-Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçim sonrasında, seçimin usulsüz yapıldığı gerekçesiyle yargıya başvuran AK Parti'den CHP kanadının eleştirilerine yanıt geldi. CHP'lilerin telaşına bir anlam veremediklerini belirten AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, "Hep bir telaş içindesiniz. Mecliste gerçekleşen seçimde telaşınız ve panik havanız size hata üstüne hata yaptırdı. Usulsüz bir işe imza attınız. Aynı tavrı devam ettiriyorsunuz. Bu telaşınız suçluluk psikolojisinden. Yaptıklarınızı hayretle izliyoruz" şeklinde konuştu.

MİLLETİN GÖZÜNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYORLAR

CHP'nin tartışmaları ilk olarak AK Parti'nin aday çıkarması üzerinden başlattığını hatırlatan Başkan Selman Günaydın, ilçe başkanından il başkanına, milletvekillerinden genel merkez yöneticilerine kadar süreç içerisinde açıklama yapan tüm CHP'lilerin milletin gözüne baka baka yalan söylediğini ifade etti. CHP'nin bugüne kadar görevi başında vefat eden tüm AK Partili belediye başkanlarının ardından yapılan seçimlerde aday çıkardığının bilgisini veren Günaydın, "2017'de AK Partili Zonguldak Kozlu Belediye Başkanımız vefat etti, mecliste yapılan seçimde CHP aday çıkardı. 2020 Haziran ayında AK Partili Malatya Doğanşehir Belediye Başkanımız vefat etti, mecliste yapılan seçimde CHP aday çıkardı. En son 2020 Aralık ayında AK Partili Muğla Ula Belediye Başkanımız vefat etti, CHP yine aday çıkardı. CHP'li bir milletvekili, İstanbul'da merhum Kadir Topbaş'ın istifasının ardından aday çıkarmadıklarını söylemiş. Yalanın bu kadarına pes. Belediye Meclisi'nde gerçekleşen o seçimde, CHP Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak gösterdi. Bir tanesi daha da geçmişe gitmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine girmesinden sonra mecliste yapılan seçimde muhalefetin aday çıkarmadığını iddia etmiş. O seçimde de aday çıkardılar. CHP, Özkal Yici'yi aday gösterdi. Kınadıkları, şikayet ettikleri, 'siyasi ahlaksızlık' olarak gösterdikleri fiilin, partilerinin kurumsal davranışı olduğunu bilmeleri gerekiyor. Biz bu ilçelerde kendilerinin aday çıkarmalarını hiç eleştirmedik. Yaygara yapmadık, 'demokratik haklarıdır' dedik ve işimize baktık. Ancak söz konusu kendileri olunca hemen başladılar feveran etmeye. Maalesef bunların demokrasi anlayışı budur. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, asıl mesele bizim aday çıkarmamız değil. Asıl mesele, birbirlerine olan güvensizlikleri. Bunu da yapılan seçimde tescil ettiler. Büyük bir garabete, hukuksuzluğa, usulsüzlüğe imza attılar. Şimdi konu yargıda. Biz susuyoruz, yargının kararını bekliyoruz. CHP'lilere de tavsiyemiz, yargının kararını beklemeleridir" dedi.

ORGANİZE BİR SUÇ İŞLENDİ, USULSÜZ BİR SEÇİM YAPILDI

Ortada organize bir suç ve usulsüz bir seçim olduğunu belirten AK Partili Günaydın, bunun kabul edilemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi, "Muarızı hakkını aradığında onu tehdit eden bir anlayış var karşımızda. AK Parti'nin hukuk içindeki hak arama sürecini sabote etmek için her türlü gayreti gösteriyorlar. Belediye Meclis Üyelerimizin iradesine karşı organize suç işlenmiş, biz de buna direnmişiz; 'Neden direndiniz, bir jest yapıp kabul etseydiniz' diyorlar. Niye kabul edeceğiz, anlamak mümkün değil! Bir kere şunu iyi bileceğiz. Burada bir seçim yapılıyor. Belediye Meclis Üyelerimiz kendi içlerinden bir kişiyi Belediye Başkanı olarak seçecekler. Bu seçimi başka seçimlerden ayıran hiçbir şey yok. Her seçim gibi bu seçim de seçimlerin evrensel kriterlerine uygun olmak durumununda. Bunun aksi düşünülemez. Biz bir seçim yapıyoruz, evvela herkesin bunu çok iyi bilmesi, anlaması gerek. Biz bir seçim yapıyorsak, yapılan seçimin gerçekten her türlü şaibeden uzak, her türlü endişeden uzak biçimde yapılması ve sonuçlanması lazım. Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz; Seçim, demokrasinin kuşkusuz olmazsa olmaz koşuludur. Adil ve dürüst olmayan bir seçimle de demokrasi yara alır. Belediye Meclis Üyelerimizin hiçbir baskı ve zorlama ile karşılaşmadan özgür iradesi ile oy kullanması, seçime katılacak tüm adayların eşit fırsatlara sahip olması yapılacak seçimin meşruiyeti için temel kriterdir. Belediye Meclis Üyelerimiz temiz ve dürüst bir seçim yapmak, dilediği kişileri rahatça seçmek, kullandıkları oyun yerine gideceğine inanmak istiyor. Bizim tek derdimiz, gerçek demokrasinin işletilmesini sağlamak ve şaibesiz bir seçime tanık olmayı istemektir. Bunun dışında bir şey istemiyoruz"

SEVİYESİZ AÇIKLAMALARA CEVAP VERMEYECEĞİZ

CHP'lilerin süreç içerisinde birçok yalan beyanları olduğunu ve seviyesiz açıklamalara imza attıklarını hatırlatan Günaydın, "Yapılan seviyesiz açıklamalara karşı söylenecek çok söz var ama bizim ahlakımız, bizim edebimiz, aldığımız terbiye o seviyeye inmemize izin vermiyor. Erdemin, edebin, zerafetin, nezaketin kök saldığı topraklarda yaşıyoruz. Siyasetçiler olarak sözlerimize dikkat etmek durumundayız. Sorumluluklarımız var ve bu sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Eskiler, 'Üslubu beyan, ayniyle insan' demişler. Üslup insanın kimliğidir, karakterini, kişiliğini, seviyesini, ahlakını ortaya koyar. Kim ne yaparsa yapsın, biz üslubumuzu bozmayacağız" sözlerini sarf etti.