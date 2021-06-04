Torbalı seçimi için mahkeme kararını açıkladı

Torbalı'da Başkan İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesi sonrası yapılan seçim sonucuna AK Parti itiraz etmişti. Mahkeme kararını açıkladı

HABER EKSPRES-Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un vefatının ardından, Torbalı Belediye Meclisi, yeni belediye başkanını seçmişti. Seçimde, CHP’nin adayı Mithat Tekin ile AK Parti’nin adayı Özgür Erman Çağlar yeni başkan olmak için yarışmış ve üçüncü turda oyların salt çoğunluğunu alan Tekin ilçenin yeni belediye başkanı seçilmişti. Olaylı seçimde CHP’li meclis üyelerinin kullandıkları oy pusulasının üzerine kimliklerini koyarak fotoğraf çektikleri ve bu fotoğrafları da WhatsApp grubunda paylaştıkları iddiaları üzerine Cumhur İttifakı adayı Çağlar, olaylı seçimi yargıya taşıyarak dava açmıştı.

İzmir 1. İdare Mahkemesi’nden önemli bir adım geldi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetti. İzmir 1’inci İdare Mahkemesinin kararında “2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Kanunla değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında "Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler." hükmü yer almaktadır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 03/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” denildi.