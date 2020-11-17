Tüm partilerin desteği kıymetli olacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerimizin destek vermesi birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacaktır" dedi

AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, bu haftanın Meclis gündemiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Turan, bugün TBMM Başkanlığı’na sunulan Azerbaycan tezkeresine ilişkin, "Bu hafta Salı günü Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni görüşmeyi planlıyoruz. Tezkere, Azerbaycan'ın belirleyeceği yerde, Mehmetçiğimizin Türkiye'nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez'de görev yapmasını, 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizin yerine getirilmesini, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korunması gibi hususları içeriyor" ifadelerini kullandı.

Tezkerenin '17 Kasım Azerbaycan Milli Diriliş Günü'nde görüşülecek olmasını çok anlamlı bulduklarını kaydeden AK Parti'li Turan, "Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin tezkereye tüm partilerimizin destek vermesi birlik ve beraberlik mesajı açısından son derece kıymetli olacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu gündemine ilişkin de bilgileri paylaşan Turan, şunları kaydetti:

"Yine enerji alanında önemli düzenlemeler içeren ‘Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlamayı planlıyoruz. Teklifle, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun kaldırılması amaçlanıyor. Teklif, doğal gaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına kolaylık sağlayacak, jeotermal sahaların ekonomiye daha hızlı kazandırılmasına imkan tanıyacak çeşitli önemli düzenlemeler içeriyor." AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, bu hafta AK Parti grup toplantısının olmayacağını da belirtti.