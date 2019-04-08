Tunç Soyer, görevi devraldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'ta düzenlenen törenle mazbatasını almasının ardından görevi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan devraldı.

Doğancan Bingöl - 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı adayı olarak girerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Kültürpark'ta düzenlenen törende YSK İzmir İl Başkanı Şaziye Kitapçı'dan mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde büyük bir gurur yaşadığını belirterek cümlelerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "8 bin 500 yıllık bu şehre belediye başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. İzmir'in 35. belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur. Bugün aynı zamanda İzmir'in efsane belediye başkanlarında rahmetli Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Bu vesileyle onun efsanesine sahip çıkacağımı duyurmak isterim. Bugün bu görevi devralıyorum. Ama bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onu da büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Bugün, dilerim ki Ankara ve İstanbul'da o koltukları boşaltmayanalara da ders olur. Ben bana oy veren, vermeyen herkesi bu kentte gurur duyarak yaşaması için bu kenti koruyup, ilerilere taşımak için canla başla ve aşkla çalışacağımı belirtiyorum" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı adayı olarak girerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, Kültürpark'ta 4 No'lu holde düzenlenen törende mazbatasını aldı. Seçimleri yüzde 58,10'luk oyla kazanan Soyer, resmi olarak da göreve başladı.

Soyer'i yeni seçilen belediye başkanları, meclis üyeleri, il örgütünün temsilcileri yalnız bırakmadı.

70 yıldır siyasetin içindeyim

Mazbata töreninin ardından Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'ndan görevi teslim almak için belediyeye geçti. Kocaoğlu'nun eşi Türkegül Kocaoğlu ve Soyer'in eşi Neptün Soyer'de programda yer aldı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "4 yaşında ilçe yönetim kurulunda maskot gibi geziyordum. 6 yaşında yani 1954 yılında mahallede sandık başından ayrılmıyordum. O günlerden partinin bir neferi olarak mücadele ediyorum. Nasip oldu önce Bornova'ya belediye başkanı olduk daha sonra rahmetli efsane başkanımız Ahmet Piriştina'dan görevi devraldık. O günden bugünlere İzmir'in sorunları ve problemleri ile mücadele etmeye çalıştık" dedi.

İzmir'e hizmet etmek duyguların en yücesi

İzmir halkının önceki yıllar ile kıyas yapmasını istediğini belirten Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"2014 yılında İzmir'in ekonomisi nasıldı? İzmir'in varlığı nasıldı? Bu şehrin katma değeri ve sanayi üretimi nasıldı? Tarım üretimi nasıldı? Bunları sorgulamalıyız. İzmir'in diğer kentlerle büyüme trendine baktığımızda bizim ne yaptığımız ortaya çıkacak. Belediye başkanının görevi kentin kalkınmasından sorumlu. Her sektörde büyümesini sağlamak ve eksiklikleri tamamlamakla yükümlü. Biz bu misyonu üstlenik. Yaptıklarımız rakamsal olarak belli. İlk başta taşranın yollarını asfaltlayacağım ve tarımda üretimi arttıracağım diyen ilk belediye başkanıyım. Tarımdan sanayiye varıncaya kadar bir çok alanda İzmir için çok şey yaptığımızı düşünüyorum. İzmir'e hizmet etmek duyguların en yücesi ben bu duyguyu 15 sene yaşadım. Biliyorum Tunç Başkanımız uzun süre bu duyguyu yaşayacaktır. Görevinde başarılar diliyorum."

Yaptıkları asla unutulmayacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise Belediyede yaptığı konuşmada, Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, kendisini çok şanslı hissettiğini İzmir'de 15 yıl boyunca görev yapan Aziz Kocaoğlu'ndan görevi devralmanın çok

önemli olduğunu İzmir'in Aziz Kocaoğlu'nun yaptıklarını asla unutmayacağını ifade etti.

İzmir'i bulunduğu yerden daha yukarı taşımak için çabalayacağını söyleyen Soyer, "Huzurlu bir gelecek diliyorum. Başımız sıkıştığında Aziz başkanın yanına gideceğiz" cümlelerini kaydetti.

Devir teslim töreni ve meclis konuşmalarının ardından belediye binası önünde işçilere seslenen Soyer, daha sonra Cumhuriyet Meydanında gerçekleşecek çelenk törenine geçti.

Demokrasiden kopmayacağım

Meydanda konuşma yapan Tunç Soyer, İzmir'in Türkiye'ye öncülük etmeye devam edeceğini söyleyerek, "Burada Atamın huzurunda söz vermek istiyorum. Bundan 100 yıl önce Hasan Tahsin ilk kurşunu bu topraklarda sıktı. Dünyanın emperyalizme karşı zaferlerinden biri bu topraklarda kazanıldı. Dolayısıyla buradan Ata'ma, atalarımıza, dedelerimize, ninelerimize söz vermek istiyorum; bu tarihi günde bu sorumluluğu üstlenen biri olarak açtıkları yoldan asla ayrılmayacağım. Onların asil mücadelesine saygılı olmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Demokrasiden asla kopmayacağım ve İzmir Türkiye'ye öncülük etmeye devam edecek" diye konuştu.

Organik büyüme

Millet İttifakı olarak demokrasi dersi verdiklerini belirten Soyer, şunları söyledi: "Biz Millet İttifakı olarak 31 Mart'ta demokrasi dersi verdik. CHP, İYİ Parti hormonik değil tamamen organik bir büyümeydi. Birleşe birleşe kazandık ve kazanmaya devam edeceğiz. Türkiye 1 Nisan'dan itibaren bir değişimi başlattı. Türkiye, 'asla gitmeyecek' denilen iktidarın gitmesinin mümkün olduğunu gördü. Türkiye bunun yerelden başlayacağını gördü. Şimdi Türkiye'nin belediye başkanları bir araya gelerek Atatürk'ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ülkeyi çıkaracağız. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz."

Deniz Yücel: Atatürk sevgisiyle çalışıyoruz

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yıllardır yapılan seçimler gibi bu seçim de Atatürk sevgisiyle çalıştıklarını söyleyerek,"Amacımız Atatürk ve arkadaşlarının bizlere armağan ettiği cumhuriyete sahip çıkmak ve insanlarımıza hizmet etmekti. Bu yola çıkarken paylaşan, bölüşen bir Türkiye hayali kuran sizlerle birilikte yürüdük. Bu yolda kendi kişisel hırsları uğruna halkı bölen, kutuplaştıran anlayışın akla hayale gelmeyen iftiralarıyla karşılaştık. Ancak İzmirli hemşerilerimiz geçmişte olduğu gibi bu anlayışa pirim vermedi. Birileri terör, beka dedikçe, insanlarımıza iftiralar attıkça biz tek bir şey söyledik. Aşkla, coşkuyla İzmir dedik. İzmirliler dedikoduya, lafa bakmaz, tehdide boyun eğmez. İzmirli kimin demokrasi için, cumhuriyet için, halk ve İzmir için çalıştığına ve hizmet ürettiğine bakar. Bu bir demokrasi sınavıydı. İzmir bundan başı dik çıkabildi. İktidarın tüm çamur atmalarına rağmen İzmir barışın, kardeşliğin kenti olduğunu kanıtladı. Bugün İzmirlilerin büyük desteğiyle seçilen Tunç Soyer mazbatasını alarak görevi Aziz Kocaoğlu'ndan devraldı. 15 yıl kentimize başarıyla hizmet eden Aziz Kocaoğlu'na, partim ve şahsım adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Görev süresi dolan tüm belediye başkanlarımıza kentimize verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hüsmen Kırkpınar: İstanbul'a kısa süre sonra bahar gelecek

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da, "Bir şeyi isterseniz olur. Bir şeyi millet isterse o çok daha güzel olur. İzmir'e bahar geldi mi? İstanbul'a da çok kısa bir süre sonra bahar gelecek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız koltuğuna oturacak. Biz birleşe birleşe kazandık, bundan sonra da ürete ürete kazanacağız. Bu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in başarısına bağlıdır. Kendisine başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.