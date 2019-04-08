İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark'ta düzenlenen törenle mazbatasını YSK İzmir İl Başkanı Şaziye Kitapçı'nın elinden aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Nihat Zeybekci'yi ezici oy üstünlüğüyle geride bırakarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı Adayı Tunç Soyer, mazbatasını aldı. Soyer, görevine belediye binasında yapılacak devir teslim töreninin ardından başlayacak.

İstanbul mesajı

Soyer, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tarihi MÖ 6500 yıl öncesine giden 8500 yıllık bir şehre belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşıyorum. İzmir'in 35. belediye başkanıyım. Gerçekten büyük bir gurur bugün aynı zamanda efsane belediye başkanı rahmetli Ahmet Piriştina'nın doğum gnü. Onun efsanesine de sahip çıkacağım. Şunu da biliyorum ki bu bir nöbet, nöbetin sonu geldiğinde onuda büyük bir gururla bırakmayı bileceğiz. Ankara'da, İstanbul'da o koltuğu boşaltmayanlara da ders olur umarım. Bu kenti koruyup ileriye taşımak için aşkla çalışacağım."