Türkiye'de son 5 yılda 14 bin 530 kişi intihar etti!

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinin yaklaşık 1 yıl sonra gelen cevabını yayınladı. 2015-2020 yılları arasında ülkemizdeki intihar vakalarının sayılarını soran Kaplan’a verilen cevap ülkenin nasıl bir buhran geçirdiğine bir kanıt niteliğinde

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, “2015-2020 yılları arasında ülkedeki intihar vaka sayısının kaç olduğunu TBMM’ye soru önergesi vererek Bakan Koca’ya sormuştum. İç tüzüğe göre TBMM’ye verilen soru önergelerinin 15 gün içinde cevaplanması gerekirken, 1 yıl sonra gelen cevap, AKP’nin ülkemizi ne hale getirdiğini bir kez daha kanıtladı. 12 tane soru sorduğum önergeye, 3 satırla cevap veren Bakanlık diyor ki; 10 bin 094’ü erkek, 3 bin 281’i kadın, 1 bin 155’i 18 yaş altı kişi olmak üzere 2015-2020 yılları arasında toplam 14 bin 530 kişi intihar etti. İşsizlik, yoksulluk, bunalım, ekonomik krizin bir gerçeği ve bu gerçeğin müsebbibi AKP. Halk Sağlığı Haftası’na girerken bu verileri görmek çok acı” dedi.



“BİZLER UNUTMADIK, AKP İKTİDARI HİÇ HATIRLAMADI!”



Bizler geçinemediği için kendini yakan Gaziantepli hemşerim Eyüp Dal’ı, ataması yapılmadığı için intihar eden Merve öğretmeni, İsa Öğretmeni, oğluna pantolon alamadığı için kendini asan İsmail Devrim’i, borcunu ödeyemediği için kendini yakan çiftçi Metin Çelik’i, çocuklarını ısıtamadığı için kendini yakan annemizi, Şanlıurfa’da “İşsizim ve açım” diyerek kendini ataşe veren gencimizi, Antalya’da, geçim sıkıntısı nedeniyle siyanürle intihar eden Selim Şimşek’i, dört kardeş olan Cüneyt -Oya - Kamuran ve Yaşar Yetişkin'i ve daha nicelerini unutmadık. Ama AKP İktidarı hiç hatırlamadı! Çünkü kendi ülkelerindeki vatandaşlar, çocuklar, bebekler yatağa aç girerken; onlar başkalarına destek vermekle, yandaşlarına peşkeş çekmekle meşguldüler. Tarihte kendi vatandaşını bu kadar hakir gören bir İktidar görülmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimiz günden itibaren, işsizliğe, yoksulluğa, açlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Ranta, peşkeşe değil, vatandaşlarımıza emek vereceğiz” dedi.

