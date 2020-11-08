Türkiye güçlendikçe saldırılar artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyüyüp güçlendikçe karşısına çıkan engeller ile maruz kaldığı saldırıların da arttığını söyledi

Türkiye'nin önündeki engelleri bir bir ortadan kaldırıp, terörle mücadele verdiklerini anlatan Erdoğan, "Asla bize dayatılan düzene teslim olmadık" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün yaptığı görüşmeden mutlu haberler aldığını ve 30 yıldır süren işgalin yakında sona ereceğini dile getiren Erdoğan, 15 Kasım'da Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'a giderek törenlere katılıp, ardından Kapalı Maraş'ta birlikte piknik yapacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 7'nci il kongresine katıldı. Havalimanında karşılandıktan sonra otobüs ile kongrenin yapıldığı 12 Şubat Stadyumu'na hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergah üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi.

Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapılan kongrede platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş kent merkezi ve ilçelerini sayarak, tüm vatandaşları selamladı. En son 12 Şubat'ta kente geldiğini hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin 2023 hedeflerinde olduğu gibi 2053 vizyonunda da Kahramanmaraş'ı en önde görmek istediğini ifade etti. Ülke ve millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemden geçildiğini anlatan Erdoğan, "Bir asır önce olduğu gibi bizi adeta yok etmek, boğmak istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla bölge ve dünyamıza barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz" dedi.

Yeni isimlerle güçlendirdik

18 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 200 bin olduğunu ve bunu milletin sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Gençlik kolları üye sayımızın 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye ile kervanı menziline ulaştırmaktır. Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini, AK Parti'nin Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Değişim gerçeğinden kopmadan, partimize hizmet etmiş, davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Son 2 yılda teşkilatlarımızın yaklaşık 3'te 2'sini yeni isimlerle güçlendirirken, ahde vefayı elden bırakmadık. Bu davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak duraksamak haramdır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olma mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir" şeklinde konuştu.

Dayatılan düzene teslim olamadık

Kahramanmaraş'a 18 yıllık süreçte 35 milyar lirayı aşkın tutarda yatırım yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidara gelişlerini sağlayan 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana verdikleri mücadeleyi hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe karşısına çıkan engeller ve maruz kaldığı saldırılar da ona göre artıyor. İstiklal Harbi'nin ardından umut verici bir kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, maalesef tek parti CHP'sinin çapsızlığı sayesinde bu fırsatı kaçırdı. Çok partili siyasi hayata geçtikten sonra da rahmetli Menderes ve Özal'ın kalkınma atılımları maalesef siyasi istikrarsızlıklar, darbeler ve vesayet eliyle hep kadük bırakılmıştır. Bu ağır baskı ve geri kalmışlık döneminin faturası hep milletimize çıkarılmıştır. Ülkemizle benzer şartlarda yola çıkan pek çok devlet hızla özgürleşip zenginleşirken biz enerjimizi ve vaktimizi iç mücadelelerle heba ettik. AK Parti olarak işte biz böyle bir Türkiye devraldık. Elbette bugünlere gelmemiz kolay olmadı. Önümüze çıkarılan vesayeti, engelleri, tuzakları hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, iftiraları, Taksim Gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın. Teröre karşı verdiğimiz o mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını, minareleri nasıl yıktıklarını hatırlayın. Bütün bunlar olurken hamdolsun dik durduk, terörle teröristlerle bambaşka mücadele verdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te yılmadık, usanmadık, askerimizle jandarmamızla polisimizle birlikte el ele bu mücadeleyi verdik. Sonunda hamdolsun kazandık. Şairin dediği gibi biz bugünlere tüzükler ile çarpışa çarpışa geldik. Kimi zaman yutkunduk, kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu, kimi zaman gözlerimizde şimşekler çaktı. Biz var gücümüzle hakikati haykırdık, yumruklarımızı savurduk. Ama hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Milletimizin bize gösterdiği istikamette ilerledik."



