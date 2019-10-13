Türkiye, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımlarıyla güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımlarıyla güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir." dedi. TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Türkiye’nin dönem başkanlığını üstlendiği Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, APA'nın gelişmesi için destek sağlamaya devam edeceklerini söyleyerek "Türkiye olarak girişimci ve insani bir dış politika yürütmekteyiz. Hem sahada hem masada etkin olmak demek olan bu anlayışla yakın ve uzak demeden bütün ülkelerle ilişkilerimizi geliştiriyoruz." görüşünü paylaştı.

Şentop'tan Güney Filipinler ve Myanmar değerlendirmesi

Türkiye'nin Filipinler'in güneyinde nihai barışın tesis edilmesi amacıyla Güney Filipinler Barış Süreci'ne aktif bir şekilde destek verdiğini vurgulayan Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin kurulmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın düzenlenen referandum sonucunda bölge halkı tarafından onaylanmasını ve 22 Şubat 2019 tarihinde Bangsamoro Geçiş İdaresi üyelerinin Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından atanarak göreve başlamalarını memnuniyetle karşılıyoruz." Türkiye'nin Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşananları başından beri takip ettiğini belirten Şentop, Arakan Müslümanlarının Myanmar'a güvenli şekilde dönmeleri sağlanmadan Arakan'da kalıcı çözüme ulaşılabilmesinin mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir

Şentop, Türkiye'nin sığınmacılara insani yardım sağlanması için hem Myanmar hem de Bangladeş'le iş birliğini sürdüreceğini söyleyerek "Türkiye, bölgesel ve küresel iş birliği anlayışı, farklı kıtalara yönelik açılım ve ortaklık politikaları, uluslararası kuruluşlardaki etkin rolü, terörle mücadeledeki kararlı tutumu, dünyanın her köşesine yayılan insani ve kalkınma yardımlarıyla güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam etmektedir." diye konuştu. Parlamenter diplomasinin önemine işaret eden Şentop, TBMM'nin bu alanda aktif ve yoğun bir profil sergilediğini vurguladı. Sırbistan'ın ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın bu akşam yapılacak açılış resepsiyonuna katılacak olan Şentop, yarın Parlamentolar Arası Birlik 141. Genel Kuruluna da iştirak edecek.