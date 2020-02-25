CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İzmir Balkan Kadınları Derneği'nin açılış töreninde konuştu.

Sındır, "İzmir Balkan Kadınları Derneği Balkan kültürümüzün, kültürlerimizin yaşamasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak, kadınlarımızın sesine güç katacak" dedi. Dernek açılışına İzmir Milletvekili Kani Beko, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kahya, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Eşitlik her alanda olmalı

Toplumumuzu şekillendiren en önemli yapı taşının kadınlar olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Sındır, "toplumumuzun özgürleşmesi ve çağdaş bir ülke olma yolunda kadın erkek eşitliği önemli bir eşiktir. Cumhuriyet devriminin kadınlarımıza sunduğu kazanımlarını koruyacak, bu devrimleri daha da ileriye hep birlikte taşıyacağız. 83 Milyon nüfuslu bir ülkeyiz. Nüfusumuzun yarısını kadınlarımızın oluşturduğu göz önüne alınırsa kadınlarımızın sosyal hayatta, iş yaşamında, siyasette, temsilde daha çok yer almasına olanak vermeliyiz. Bunun sağlanması konusunda da sorumluluk kadınlarda olduğu kadar biz erkeklerdedir. Esas olanın kadın ve erkek arasındaki eşitliktir. Esas olan eşitliğin yaşamın her alanında var olabilmesidir. Kadınlarının özgür olmadığı toplumlar, karanlığa mahkumdurlar. Kadının erkekten farklı ve ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü toplumlarda ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilerlemeden de söz etmek mümkün değildir. Aydınlık bir Türkiye kadınlarımızın elinde yükselecek" dedi.

Kadınlarımızın sesine güç katacak

İzmir Balkan Kadınları Derneği'nin Balkan Kültürü'nün yaşatılmasına önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak sözlerine devam eden Sındır, "İzmir Balkan Kadınları Derneği, Balkan kültürümüzün, Anadolu'nun zengin kültürel değerleri ile yoğurulan kültürümüzün yaşamasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacak, kadınlarımızın sesine güç katacaktır. Balkan coğrafyasından acı ve gözyaşı ile Anadolu'ya gelenlerin kültürünü hep birlikte yaşatacağız. Bugün burada öznesinin kadın olduğu bir derneğin açılışına katılmanın haklı gururunu yaşıyorum. Atamızın dediği gibi 'Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.' Doğuran, doyuran, büyüten ezcümle hayat veren kadınlarımızın bu dernek çatısı altında farkındalık yaratan çalışmalara imza atacağına ve aynı zamanda ev ekonomilerine de katkı sağlayacaklarına yürekten inanıyorum. İzmir Balkan Kadınları Derneği'nin İzmir'imize, ülkemize iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumu da bilmenizi isterim" dedi.