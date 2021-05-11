Türkiye’de değişim ve dönüşüme ihtiyaç var

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere seslenen Sarıgül, Türkiye’de bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek demokratik ve laik parlamenter siteme ihtiyaç olduğunu vurguladı. İzmir’de son başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Erzincanlı oluşuna da atıfta bulunan Sarıgül, “Son başbakan Erzincanlıydı ilk başbakan da Erzincanlı olacak” dedi

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye Değişim Partisi(TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. TDP İzmir İl Başkanlığı binasında Sarıgül’ün partililerle bir araya geldiği buluşmaya TDP Ege Bölge Sorumlusu Akif Akar, TDP İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, il yöneticileri ve Gelecek Partisi eski il başkanı Cem Kavur katıldı. Gelecek Partisi’nden istifa eden Kavur’un TDP’ye henüz katılmadığı Sarıgül’ün yakın arkadaşı olduğu için buluşmada yer aldığı belirtildi.

Burada partililere seslenen Sarıgül, TDP’nin çok hızlı örgütlendiğini belirterek “Güçlü ve sağlam adımlarla Ankara’ya doğru hızla yürüyoruz. Ben Ankara’ya zaman geçirmeye değil, Ak Parti’den iktidarı teslim almaya gidiyorum. Benim hiç boş vaktim yok. Genel Başkanlık koltukları zaman tüketme değil, hizmet üretme yeridir. İktidarın gitme vakti geldi. İktidar heyecanını, enerjisini yitirdi. Bir dağılma süreci içine girdiler. İnşallah, Türkiye’de bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç var. Bu değişim ve dönüşümü sizler sağlayacaksınız. TDP olarak sin kaflı konuşmamız olmayacak. Rakiplerimizi eleştirirken bile nezaketi bırakmayacağız. Çünkü bugünküler yüzde 50’si benim geri kalanı ne yaparsa yapsın diyorlar. Biz diyoruz ki TDP iktidarında yurttaşlarımızın yüzde yüzünü kucaklayacağız. Yüzde yüzünün yüzünü güldüreceğiz” dedi.

İzmir’de oturmayan biri İzmir milletvekili olamayacak

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirilerde de bulunan Sargül, “Ülkemizin demokratik ve laik parlamenter siteme ihtiyacı var. İnan ki bugünkü sistem doğru olsaydı biz bunu da savunurduk. Biz ülkemizin lehine her şeyi destekleriz. Bu sistem Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmadı. Parlamenter sistemi savunuyoruz. Cumhurbaşkanın da partili değil toplumu her kesimini kucaklayacak olan bir makam olmasını istiyoruz. Demokratik parlamenter sistemde dışarıdan aslan bir bakan olmayacak. Benim bakanlarım il, ilçe yönetimlerinden olacak. Benim partililerim varken Amerika’dan birini getirip bakan yaparsam Allah benim belamı versin. İzmir’de oturmayan biri de asla İzmir milletvekili olamayacak. Yok, böyle bir şey. Son başbakan Erzincanlıydı ilk başbakan da Erzincanlı olacak” şeklinde konuştu.

Biz farklıyız, dipten gelen dalgayız

Yeni kurulan partilerle TDP’nin söylemlerinin benzerlik göstermesine ilişkin ise Sarıgül, “Bir çok siyasi parti bizim düşüncelerimizi görüşlerimizi kullanıyor. Bu arkadaşlara sormak lazım bugüne kadar niye hiç kullanmadınız? Örneğin; biz tarım diyoruz bakıyoruz farklı siyasi partilerde tarım demeye başlıyor. Biz hayvancılık diyoruz hayvancılık diyorlar. Biz herhangi bir bilgi transferini herhangi bir yerden yaptığımız zaman rahatlıkla söyleriz. Kendimize özgüvenimiz var. Çünkü; biz TDP olarak her şeyi bilmek zorunda değiliz. En iyi bilenlerle çalışmak ve öğrenmek zorundayız. Ülkeye yararı olacaksa onlar kullanmaya devam etsinler. Bir de unutmayın ben parti kurdum diyerek parti kurulmaz. Parti kurmak yürek ister, parti kurmak bir mücadele ister. Arkanızda bir mücadele olması lazım. Mesela Bülent Ecevit, 12 Mart’a ve İsmet Paşa’ya karşı çıkarak başbakan oldu. Rahmetli Özal, askerlere karşı çıkarak başbakan oldu. Demirel, yasaklar kondu ve yasaklara karşı mücadelesini vererek parti kurdu, Başbakan oldu. Biz Türkiye değişim hareketi olarak yaklaşık 16 yıldır bir mücadele içerisindeyiz. Ben belediye başkanı iken sayın Baykal’a karşı yoğun bir mücadele verdik. Ülkemin iyi gitmediğini gördüm ve parti içerisinde baş kaldırdım. O nedenle bizim arkamızda büyük bir siyasi mücadele var. Diğer parti kuranların arkasında çok fazla bir siyasi mücadele, baş kaldırı yok. Keşke o insanlar başbakan iken, başbakan yardımcısı iken baş kaldırıp parti kursaklardı. Bizim çok ciddi bir farkımız var. Biz dipten gelen dalgayız. Yüz on günde 60 ilde teşkilatlandık. Çok kısa içersinde de bu teşkilatlanma sürecini yanlayacağız” diye konuştu.

İzmir’in ışıklarını TDP yakacak

Partisinin İzmir’e yönelik hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Sarıgül, “İzmir’in ışığının sönük olduğunu ben görüyorum. İzmir ve Ege bölgesi için çok farklı projeler hazırlayacağız.Pandemi den sonra bir gün İzmir’e gelerek EBSO, İZTO, İESOB ve STK’larla toplantı yapacağım. İzmir’in siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarına masaya yatıracağım. Ufacık Monako yılda 20 milyon 30 milyon turist çekiyor. İzmir’in dörtte biri kadar değil. Denizi deniz değil. İnanın orada bir Urla’yı, Karşıyaka’yı, Konak’ı bulamazsınız. Ama tanıtımdan dolayı. İzmir’in ışıklarını TDP yakacak hiç merak etmeyin” dedi.