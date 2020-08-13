Parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce, açıklamalarda bulundu. "Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım." diyen İnce, "Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80’i değişkendir. Ben inanıyorum ki 50+1 mümkündür." ifadelerini kullandı

"Bugün başlattığımız hareketin adı '1000 Günde Memleket' hareketidir." diyen İnce, "4 Eylül'de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta olacağız. 4 Eylül’de hareketimizi başlatacağız." diye konuştu. İnce, Cumhurbaşkanlığı seçim gecesinde yaşananları da anlattı. Muharrem İnce, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 4 Eylül'de Sivas'tan "Bin Günde Memleket Hareketi" başlatacağını açıkladı. İnce'nin açıklamaları şöyle:

CHP de nasibini aldı

"Herkes konuştu. Bilen de bilmeyen de. Sadece Muharrem İnce konuşmadı. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.

Türkiye tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu kötü gidişattan CHP nasibini almıştır. CHP tarihinde ilk kez Meclis Grup Başkan vekilleri seçimle gelmiyor. Ön seçim artık yok. Kurultaylarımızda beş dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekir.

Bugün Kurultay'da Genel Başkan bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir.

Kadın Kolları Kurultayı'na katılma zahmeti bile göstermemiştir. Kurultay iradesini de tanımayan bir Genel Başkan vardır şimdi.

'Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadeleyle geçti' diyen dostlarına değil kendi evlatlarına güvenmelidir.

Ayrılsam bile CHP'yi kurtarmak için ayrılırım.

CHP bir seçenek kurtarıcı rolü görmüyor sadece bir gözlemci olarak olayı seyrediyor. Türkiye’nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye’nin sorunları ortak akılla ve ortak değerlere sımsıkı sarılarak çözülür. Türkiye seçeneksiz değildir. Türk seçmeni tutucu da değildir. Yüzde 80’i değişkendir.

Ben inanıyorum ki 50 + 1 mümkündür.

Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti için muhalefet hareketi hiç değildir.

Hareket başlatıyorum

Bugün başlattığımız hareketin adı "1000 Günde Memleket" hareketidir. Önümüzdeki günlerde karşınıza çıkacağız. Bu hareket gücünü milletimizden alacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir. 4 Eylül'de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta olacağız.

4 Eylül’de hareketimizi başlatacağız. Bizim hareketemizde asla Atatürk düşmanları olmayacaktır.

Bu hareket aklı ve bilimi temel alacaktır. Çok kısa sürede size tanıtacağım alanında uzman daha önce siyasetle uğraşmamış arkadaşlarımla birlikte yollara düşeceğiz. Allah yardımcımız olsun.

Seçim gecesi neredeydim

Mitingde görevlendirdiğim arkadaşım listeye konulmamış. Sıfır moralle miting yaptırdılar bana. Bana yakın isimleri milletvekili adayı yapmıyorlar.

Bu psikolojide miting yaptırıyorlar moralimi bozmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar.

Geldik seçim gecesine. Bana bilgi verin dedim bilgi vermiyorlar.

İkinci tura kaldı mı kalmadı mı? Bilmiyorum.

13 bin sandıkta CHP’nin gözlemcisi yok. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar.

Gece yarısı bizim genel başkan yardımcılarımız çıktı seçim ikinci tura kaldı dedi. Nerden biliyorsun. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar.

O gece krizi kötü yönetmiş olabilirim özür diliyorum ama bana veri veremediler.

Seçim geçmiş parti seçimi tartışıyor beni davet etmiyorlar.

Beştepe'ye giden kişi

“Bir CHP’li saraya gitmiş.” Yapmayın etmeyin Genel Başkan'ı arıyorum “gelin bir araya gelelim” diye.

İki gazeteciye dava açtım Genel Merkez açamadı.

Acaba Genel Başkan Yardımcıları'ndan biri mi gitti. İnsanın aklına bu geliyor.

CHP’nin iktidarı demek şu demek CHP Genel Başkanın cumhurbaşkanı olması demek.

Ben iktidardan bunu anlarım.

Eğer Erdoğan’ın eski arkadaşlarından birini cumhurbaşkanı yapacaksan ben ona CHP iktidarı demem ki.

Genel başkanın böyle bir iddiası yok ki. Böyle bir iddiası yoksa CHP’nin iktidara yürüdüğü hayal demektir.

İktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum. İktidara yürüme iddiası yok ki zaten.

Hayır çok başarılıydı. Ama unutmayın. İstanbul’u, Ankara’yı, Mersin’i, Adana’yı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı. HDP’liler kazandırdı. Aday çıkarmadılar.

Ama seçimden sonra CHP Kürt vatandaşlarımıza yürekten bir teşekkür edemedi. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum Kürt vatandaşlarımıza.

Bizi bölüyorsun

Ben millet ittifakından cumhur ittifakına mı geçiyorum? Hayır… 'Bölmek' demek buradan alıp bu tarafa taşımak demektir. Yandaş medyaya gelince bana olan yakınlığınız gözlerimi yaşarttı. Ne kadar beni seviyormuşsunuz da benim haberim yokmuş. Ama biliyorum ki memleket hareketi yola çıkınca ekranlarınızı ve sayfalarınızı bana kapatacağınızı biliyorum ama merak etmeyin memleket hareketi medyayı da özgürleştirecek.

Arkadaşlar çocuk muyuz? Delegelerin arasında oturmak benim için şereftir.

Bu siyaset bilmeyen insanların sözüdür. Umurumda değil.

Partide ilkeler çiğneniyor ben buna kızıyorum. Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur. Biz 4 Eylül'de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi'nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı da Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağım."



