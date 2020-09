Türkler ve Yunanlar buluştu

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın Türkiye’de ve Yunanistan’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği araştırma iki toplumun birbirleri hakkındaki görüşlerini ortaya koydu. Araştırmaya katılan Türklerin ve Yunanlıların yanıtlarında dostluk ve barış çağrısı öne çıktı

Araştırmanın çok çarpıcı bulguları olduğunu belirten Dr. Uğur Oral “Yunanlılarda bariz bir savaş korkusu ön plana çıkarken her iki ülkenin insanları da toplumlar arasında bir sorun olmadığı, krizleri siyaset kurumunun ürettiği görüşünde” dedi.

Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral’ın gerçekleştirmiş olduğu “Türk ve Yunan Halklarının Bakış Açılarıyla Türkiye-Yunanistan İlişkilerinin Analizi” başlıklı çalışma, ilk defa iki toplumu aynı araştırmada buluşturdu. Türkiye’de ve Yunanistan’da eşzamanlı olarak gerçekleştirilen araştırmada, Türklere ve Yunanlılara iki ülke arasında tarihten gelen konulara, gündemdeki sorunlara ve Türk-Yunan ilişkilerine yönelik 31 farklı soru yöneltildi. Her iki ülkenin de farklı coğrafyalarında yaşamakta olan 495 Türk ve 324 Yunanlının katıldığı araştırmada, iki toplumun hangi konularda hemfikir hangi konularda ise fikir ayrılığı içinde olduklarına dair çok çarpıcı bulgulara ulaşıldı.

Aynı araştırmada buluşturdu

Söz konusu araştırmayı, tarihsel süreçte, pek çok ortak yaşanmışlığı bulunan iki komşu ülkenin halklarının Türk-Yunan ilişkilerine bakış açılarını bilimsel bir yaklaşımla ve objektif bir perspektifle ortaya koymak için gerçekleştirdiğini belirten Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral, ulaştığı bulguların her iki topluma da bu bağlamda farklı bir vizyon sunacağına inandığını ifade etti.

Soruları kurgularken özellikle yanıtlar arasında bir korelasyon kurabilmeyi amaçladığını belirten Oral çok ilginç eşleşmeler ve farklılaşmalar ortaya çıktığının altını çizdi. Araştırmanın Haziran ayında başladığını ve iki ay sürdüğünü belirten Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral “Araştırma soruları Yunancaya çevrildi. Türkler Türkçe hazırlanan formu, Yunanlılar Yunanca hazırlanan formu doldurdular. Araştırmaya katılanlardan kendilerine yöneltilen önermeler hakkında ‘Kesinlikle katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’ ve ‘Kesinlikle katılmıyorum’ yanıtlarından birini seçerek öznel görüşlerini belirtmeleri istendi. Toplumun genel görüşünü elde edebilme adına, araştırma her iki ülkede de, farklı coğrafi bölgelerde yaşayan, farklı sosyal gruplara mensup kitleler üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmaya katılan Türklerin %70’i daha önce Yunanistan’da bulunduğunu belirtirken, Türkiye’yi ziyaret etmiş Yunanlı katılımcıların oranı ise %61 olarak belirlendi. Araştırmada komşu ülkeden yakın görüştüğü bir dostunun olup olmadığı sorusuna Türklerin %31’i ‘Evet’ yanıtını verirken bu oran Yunanistan’da %47 oldu.“ dedi.

Halklar arasında sorun yok

Araştırma sonuçları ışığında iki ülke halkının görüşlerinin bazı konularda şaşırtıcı oranda benzeştiğinin, bazı hususlarda ise çarpıcı oranda ayrıştığının altını çizen Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin, birçok platformda dillendirilen ‘Toplumlar arasında sorun yoktur, sorunları üreten siyaset kurumudur’ yaklaşımı her iki ülke halkından da çok büyük oranda kabul görmekte. Bu önermeye Yunanlıların %44’ü Türklerin ise %42’si ‘Kesinlikle katılıyorum’, Yunanlıların %38’i ‘Katılıyorum’, Türklerin ise %39’ü katılıyorum yanıtını verdi. Kesinlikle katılmadığını ifade edenlerin oranı her iki ülkede de %2’ olurken, ‘Katılmıyorum’ diyen Yunanlıların oranı %5, Türklerin ise %7. Kararsız olduğunu beyan eden Yunanlılar araştırmaya katılanların %11’ini oluştururken bu oran Türklerde %10. Yani, bu sonuçlar ışığında, her iki toplumun da, çok belirgin bir şekilde, halkların arasında sorun olmadığını düşündüğünü söyleyebiliriz. ”

Dost değiliz ama olabiliriz

Araştırmada iki ülkenin halkına, bugün itibarıyla, Türkiye ile Yunanistan’ın ‘İki dost ülke’ kabul edilip edilemeyeceğinin sorulduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Uğur Oral “Bu önergeye Türklerin %12’si kesinlikle katıldığını belirtirken Yunanlılar arasında bu oran sadece %2. ‘Katılıyorum’ yanıtı Türklerde %33 iken, Yunanlılarda %16. Bu önermeye kesinlikle katılmayanların oranı Türklerde %2 Yunanlılarda %15. ‘Katılmıyorum” yanıtını veren Türklerin oranı %24 iken, bu oran Yunanlılarda %44. Kararsızların oranı ise Türkiye’de %29, Yunanistan’da %23. Yani Türklerin %26’sı Türkiye ve Yunanistan’ın iki dost ülke olduğuna inanmazken bu oran Yunanistan’da yarıdan fazla, %59. Bu sonuç ışığında, Türklerin Yunan toplumunu dost olarak algılama eğiliminin Yunan toplumunun Türkleri dost olarak algılama oranının çok daha üzerinde olduğu dikkat çekiyor.

Yunanlı gelin, Türk damat

Araştırma sonuçlarına göre her iki toplumun da birbirini yakından takip etme eğiliminde olduğuna vurgu yapan Dr. Uğur Oral sözlerini “Türklerin %76’sı basında Yunanistan’a dair yayınlanan haberleri takip ettiğini belirtirken Yunanlılarda bu oran %66. Peki, iki ülke arasındaki izdivaçlara toplumların bakış açısı nasıl? ‘Çocuğunuz, kardeşiniz, akrabanız ya da yakın bir dostunuz komşu ülkeden birisiyle evlenmek isterse bu kararı onaylar mısınız?’ diye sorulduğunda Yunanlıların %76’sı böyle bir kararı onaylayabileceğini belirtirken Türklerde bu oran %81’e çıkıyor.